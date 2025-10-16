Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Дмитрий МИХАЙЛЕНКО о ЧМ U-20: «Сборная Украины могла быть в финале»
Чемпионат мира
16 октября 2025, 17:59 | Обновлено 16 октября 2025, 18:13
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО о ЧМ U-20: «Сборная Украины могла быть в финале»

Наставник дал итоговое интервью для УАФ

16 октября 2025, 17:59 | Обновлено 16 октября 2025, 18:13
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО о ЧМ U-20: «Сборная Украины могла быть в финале»
УАФ. Дмитрий Михайленко

Главный тренер юношеской сборной Украины U-20 Дмитрий Михайленко подвел итоги выступления сине-желтых на чемпионате мира в Чили.

Команда вылетела в 1/8 финала, уступив Испании 0:1.

– Дмитрий, как вы оцените выступление сборной Украины на чемпионате мира?

– Думаю, что за свои результаты в Чили команда заслуживает жесткой четверки. Первое, на что мы обращаем внимание, это качество игры, а оно было неплохим. Был и хороший результат на групповом этапе. В этой части турнира только две команды выступили лучше (Япония и Аргентина набрали по девять очков). К сожалению, судьба распорядилась так, что в 1/8 нам предстояло встретиться с Испанией – лучшей командой Европы и одной из лучших в мире. Но опять же, я поблагодарил своих подопечных, которые пытались не просто играть, а показывать содержательный футбол на этом турнире.

– Какой матч был для вас самым сложным?

– Конечно, против Испании. Очень трудно противостоять испанцам, учитывая индивидуальное мастерство исполнителей. Однако нам хотелось создавать больше неудобств сопернику у его ворот. На мой взгляд, наши ребята в этом немного торопились, и была заметна нервозность. К темпу игры и скорости работы с мячом мы адаптировались на 15-й минуте и, в принципе, не давали сопернику создавать много голевых моментов, разве что, за исключением концовки поединка, когда пошла авантюра с нашей стороны.

– Наша сборная на этом турнире нанесла 48 ударов, и только 13 из них пришлись в створ.

– Первые три игры в групповом раунде мы били в створ на нормальном уровне. В последнем матче против Испании действительно из девяти ударов только одним попали в рамку, и это где-то испортило статистику. Но четыре поединка на самом деле не большая выкладка для статистики. В матче с Испанией такой показатель я связываю с волнением игроков.

– Все поединки от звонка до звонка провели Владислав Крапивцов, Максим Мельниченко и Алексей Гусев. Это те люди, к которым у вас было меньше претензий?

– Дело не в том, что к ним не было претензий, хотя они сыграли на высоком уровне. Просто заявка на чемпионат мира состоит из 18 футболистов, и не на все позиции была замена. Им можно было дать отдохнуть, но они являлись ключевыми исполнителями на своих местах.

– В нападении вы сделали ставку на Пищура. Почему не на Пономаренко?

– Разница была в физическом состоянии. Пищур из-за того, что осенью имел чуть больше игрового времени, по нашему мнению, находился в лучшем игровом тонусе. Но мы предупреждали обоих, что ребята будут сменять друг друга из-за того, что игры через два дня на третий, и не так легко восстанавливаться. А вообще это проблема сборной: не так многие исполнители имели стабильную игровую практику.

– Есть ли такие ребята, которые вас приятно удивили во время соревнований?

– Я не могу выделить одного или двух футболистов. На протяжении всего турнира в коллективе царила отличная атмосфера. Хотя это меня немного удивило, потому что не все друг друга знали раньше. И эта сплоченность передавалась на поле. Каждый игрок действовал на максимуме. Потенциал у этой команды был намного больше, чем на раунд, после которого мы завершили соревнования. Опять же, если бы судьба была к нам благосклоннее, мы могли бы дойти даже до финала.

– Конечно, один в поле не воин, но дисквалификация Синчука вызвала резонанс. Вы можете объяснить, как все было на самом деле?

– О Синчуке я получил информацию за час до установки на игру с Испанией. У меня голова была занята совсем другими делами, чем решением этого вопроса. Уже в Украине, в спокойной обстановке мы разберемся, как это произошло.

Дмитрий Михайленко сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 Геннадий Синчук
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Deich
А Михайленко міг би спати с принцесою Монако..Та чомусь не фартануло парубку..
