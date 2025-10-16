Шахтер начал внутреннее расследование против Ефима Конопли
В клубе заинтересовались активностью защитника в соцсетях
Директор по стратегическим коммуникациям «Шахтера» Юрий Свиридов рассказал, как в клубе отреагировали на лайки Ефима Конопли под постами с российским контентом:
«Мы информированы о ситуации, касающейся активности Юхима Конопли в социальных сетях. Клуб уже начал внутреннее расследование, чтобы выяснить все обстоятельства. После получения результатов мы открыто сообщим о них болельщикам и общественности».
Отметим, что футболист сборной Украины неоднократно реагировал на российский контент, а огласку история получила после лайков видео с жириновским, известным своими антиукраинскими высказываниями.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Внимание каталонского гранда привлекает Душан Влахович
Вероятнее всего, команда Реброва займет второе место в группе
Вже мав би по 10 повідомлень написати. Ти де дирявий? 😂
Голос ! Голос Диряві із ОПЗЖ 😂