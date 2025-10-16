Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер начал внутреннее расследование против Ефима Конопли
Украина. Премьер лига
16 октября 2025, 15:18 | Обновлено 16 октября 2025, 15:20
Шахтер начал внутреннее расследование против Ефима Конопли

В клубе заинтересовались активностью защитника в соцсетях

Шахтер начал внутреннее расследование против Ефима Конопли
Getty Images/Global Images Ukraine. Ефим Конопля

Директор по стратегическим коммуникациям «Шахтера» Юрий Свиридов рассказал, как в клубе отреагировали на лайки Ефима Конопли под постами с российским контентом:

«Мы информированы о ситуации, касающейся активности Юхима Конопли в социальных сетях. Клуб уже начал внутреннее расследование, чтобы выяснить все обстоятельства. После получения результатов мы открыто сообщим о них болельщикам и общественности».

Отметим, что футболист сборной Украины неоднократно реагировал на российский контент, а огласку история получила после лайков видео с жириновским, известным своими антиукраинскими высказываниями.

Ефим Конопля Шахтер Донецк социальные сети Юрий Свиридов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу сборная Украины по футболу скандал
Иван Чирко Источник: Чемпион
