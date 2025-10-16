Шахтер начал внутреннее расследование против Ефима Конопли

Директор по стратегическим коммуникациям «Шахтера» Юрий Свиридов рассказал, как в клубе отреагировали на лайки Ефима Конопли под постами с российским контентом:

«Мы информированы о ситуации, касающейся активности Юхима Конопли в социальных сетях. Клуб уже начал внутреннее расследование, чтобы выяснить все обстоятельства. После получения результатов мы открыто сообщим о них болельщикам и общественности».

Отметим, что футболист сборной Украины неоднократно реагировал на российский контент, а огласку история получила после лайков видео с жириновским, известным своими антиукраинскими высказываниями.