Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Холанд, Кейн и Мбаппе: кто лучший форвард Европы прямо сейчас?
Англия
16 октября 2025, 13:46 |
187
0

Холанд, Кейн и Мбаппе: кто лучший форвард Европы прямо сейчас?

Рассказываем об успехах звездных нападающих в этом сезоне

16 октября 2025, 13:46 |
187
0
Холанд, Кейн и Мбаппе: кто лучший форвард Европы прямо сейчас?
bbc.com

Практически в каждом сезоне есть игрок, который выделяется на фоне остальных. Он много забивает, помогает команде побеждать и ведет ее к титулам. Но в текущем сезоне есть сразу 3 футболиста, которые попадают под это описание.

Все трое – качественные форварды мирового уровня, которые с начала кампании забивают больше других. Килиан Мбаппе забил 17 голов в 13 матчах за мадридский «Реал» и сборную Франции в этом сезоне. Но 26-летний форвард «сливочных» занимает лишь 3-е место по результативности среди европейских нападающих.

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

32-летний Гарри Кейн забил 21 гол в 13 матчах за «Баварию» и сборную Англии. Такое же количество мячей и на счету 25-летнего Эрлинга Холанда, который забивает за «Манчестер Сити» и сборную Норвегии. Сезон только начался, но, похоже, уже сейчас разгорается борьба за «Золотую бутсу» Европы и определяются главные участники этой гонки.

Эти трое сейчас значительно превосходят остальных своих европейских конкурентов. Усман Дембеле, недавно выигравший «Золотой мяч», сыграл всего 5 матчей в этом сезоне из-за травмы. Александр Исак еще не набрал оптимальную форму, пропустив начало сезона из-за отчаянных попыток перебраться из «Ньюкасла» в «Ливерпуль».

Роберт Левандовски, которому сейчас 37 лет, в этом сезоне чаще выходит на замену, чем в стартовом составе «Барселоны». Виктор Дьекереш тоже, вероятно, не сможет угнаться за ними.

В прошлом сезоне швед выиграл Трофей Герда Мюллера, который, в отличие от «Золотой бутсы», присуждается исключительно за голы, а не за очки, забив 63 мяча за «Спортинг» и сборную Швеции. Но сейчас кажется, что ему очень сложно будет достичь таких показателей, играя на более высоком уровне в составе «Арсенала».

Холанд и Кейн забивают примерно каждые 50 минут. Мбаппе немного отстает – у него 1 гол на 67 минут в среднем. При этом Эрлинг менее активен в игре команды, чем его конкуренты: Мбаппе коснулся мяча 772 раза – чаще, чем Кейн (445) и Холанд (257) вместе взятые.

К тому же основной процент касаний мяча у Эрлинга приходится на штрафную площадь. Холанд создал всего 6 моментов для своих партнеров, в то время как у Мбаппе их насчитывается 38, а у Кейна — 27.

Аналогичная картина наблюдается и при сравнении количества передач каждого нападающего: у Холанда их 97, у Мбаппе — 456, а у Кейна — 231. При этом норвежец выиграл 25 воздушных единоборств против 12-ти у англичанина и всего трех у француза.

Кейн — самый эффективный бомбардир из этой тройки в текущем сезоне: 42% его ударов завершились голами. За ним следует Холанд с 39%, в то время как Мбаппе забил 22% из своих ударов. Что насчет сборных? Если брать матчи с начала клубного сезона, включая товарищеские, то Кейн забил 3 гола за Англию, Мбаппе – столько же за Францию, а Холанд – 9 за Норвегию.

Кейн забил 18 голов за «Баварию» в текущем сезоне – 47% от общего количества мячей мюнхенцев. В Бундеслиге на его счету 11 точных ударов. В нынешнем сезоне чемпионата Германии Кейн не забивал только «Аугсбургу», но оформил 2 ассиста в том поединке.

При этом он оформил хет-трики в играх с «Лейпцигом» и «Хоффенхаймом». Если англичанин будет так забивать на протяжении всего сезона Бундеслиги, на его счету будет более 60 голов. Никто никогда не забивал столько мячей в высшем дивизионе Германии. Рекорд Бундеслиги — 41 гол Роберта Левандовски за «Баварию» в сезоне 2020/21.

Кейн дважды выигрывал немецкую версию «Золотой бутсы», забивая по 36 и 26 мячей в двух сезонах. Если он повторит этот результат, то станет лишь вторым игроком, выигравшим 3 подряд награды лучшего бомбардира Бундеслиги после Левандовски (который выигрывал 5 раз подряд).

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Этот успех также поставит его на 3-е место по количеству обладателей награды вместе с Карлом-Хайнцем Румменигге и Ульфом Кирстеном. Левандовски и легенда «Баварии» Герд Мюллер выиграли по 7 наград. Поскольку Кейну 32 года, он вряд ли уже достигнет этого показателя.

Мбаппе в текущем сезоне забил 14 голов за «Реал» – 54% от общего количества мячей «сливочных». В Ла Лиге он не смог забить только «Мальорке», а в двух матчах Лиги чемпионов оформил дубль и хет-трик. Если Килиан сохранит нынешнюю результативность, то забьет 42 гола в Ла Лиге.

Больше за сезон в высшем дивизионе Испании забивали только Лионель Месси (дважды) и Криштиану Роналду. Наверняка, Мбаппе постарается в 8-й раз подряд получить звание лучшего бомбардира чемпионата, выиграв шесть подряд таких наград в Лиге 1 с «ПСЖ» и став лучшим бомбардиром в истории клуба, а затем — в прошлом сезоне в Ла Лиге с «Реалом».

Он также постарается стать лучшим бомбардиром в истории сборной Франции к концу этого сезона. На его счету 53 гола – всего на 4 меньше, чем у Оливье Жиру.

Холанд тоже провел начало сезона на высоком уровне. Он забил 9 голов за «Манчестер Сити», не сумев отличиться в АПЛ только в поединке против «Тоттенхэма». Эрлинг отлично проявляет себя и на международном уровне.

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

В отборе на чемпионат мира он забил 12 голов – в 2 раза больше, чем любой другой европейский игрок. Холанд задал настолько высокую планку, что 9 мячей в первых 7 матчах сезона Премьер-лиги – это лишь 3-й его лучший результат за 4 сезона в Англии. В 2022 году он забил 11 голов за тот же период, а в прошлом сезоне – 10.

Рекорд Дикси Дина – 60 голов в сезоне 1927/28, вероятно, никогда не будет побит, но Эрлинг может забить такое количество мячей за одну кампанию во всех турнирах, что тоже будет впечатляющим достижением. В борьбе за «Золотую бутсу» Европы у него серьезные конкуренты – игроки мирового уровня, но от этого только интереснее будет следить за их противостоянием.

Cергей ЗАВАЛКО, по материалам BBC Sport

По теме:
Нападающий Баварии Кейн рассказал, как Компани его мотивирует
«Талант дает право на свободу». Гюлер ответил критикам Мбаппе
Гарри КЕЙН: «Я в лучшей форме за карьеру. Посмотрим, сколько это продлится»
статьи эксклюзив Эрлинг Холанд Килиан Мбаппе Гарри Кейн
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Юрий ВЕРНИДУБ: «Он просто глыба сборной Украины. Респект»
Футбол | 15 октября 2025, 12:53 0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Он просто глыба сборной Украины. Респект»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Он просто глыба сборной Украины. Респект»

Специалист расхвалил Руслана Малиновского

Экс-игрок Ромы разнес Довбика после матчей Артема за сборную Украины
Футбол | 16 октября 2025, 11:57 1
Экс-игрок Ромы разнес Довбика после матчей Артема за сборную Украины
Экс-игрок Ромы разнес Довбика после матчей Артема за сборную Украины

Фабио Петруцци раскритиковал Артема Довбика

В деле замешан Забарный. В ПСЖ возмущены скандальным заявлением Сафонова
Футбол | 15.10.2025, 18:20
В деле замешан Забарный. В ПСЖ возмущены скандальным заявлением Сафонова
В деле замешан Забарный. В ПСЖ возмущены скандальным заявлением Сафонова
ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»
Футбол | 16.10.2025, 06:02
ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»
ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»
Футболист Динамо получил предложения переехать играть в Париж
Футбол | 16.10.2025, 06:22
Футболист Динамо получил предложения переехать играть в Париж
Футболист Динамо получил предложения переехать играть в Париж
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Маркевич спрогнозировал итоговое место сборной Украины в отборе ЧМ-2026
Маркевич спрогнозировал итоговое место сборной Украины в отборе ЧМ-2026
15.10.2025, 16:09 10
Футбол
Плачевное положение Грузии. Испания и Турция выиграли матчи квалификации ЧМ
Плачевное положение Грузии. Испания и Турция выиграли матчи квалификации ЧМ
14.10.2025, 23:45
Футбол
Дубль и рекорд Роналду. Португалия упустила победу над Венгрией на 90+1-й
Дубль и рекорд Роналду. Португалия упустила победу над Венгрией на 90+1-й
14.10.2025, 23:45
Футбол
Ломаченко предложили невероятный шанс вернуться. Бой с легендой
Ломаченко предложили невероятный шанс вернуться. Бой с легендой
15.10.2025, 05:22 10
Бокс
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
14.10.2025, 16:23 132
Футбол
Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ
Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ
16.10.2025, 06:23 47
Футбол
Александр Шовковский получит долгожданное усиление в Динамо
Александр Шовковский получит долгожданное усиление в Динамо
15.10.2025, 08:52
Футбол
Теренса Кроуфорда предупредили, что только один боксер в мире его победит
Теренса Кроуфорда предупредили, что только один боксер в мире его победит
15.10.2025, 00:44 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем