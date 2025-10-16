Холанд, Кейн и Мбаппе: кто лучший форвард Европы прямо сейчас?

Практически в каждом сезоне есть игрок, который выделяется на фоне остальных. Он много забивает, помогает команде побеждать и ведет ее к титулам. Но в текущем сезоне есть сразу 3 футболиста, которые попадают под это описание.

Все трое – качественные форварды мирового уровня, которые с начала кампании забивают больше других. Килиан Мбаппе забил 17 голов в 13 матчах за мадридский «Реал» и сборную Франции в этом сезоне. Но 26-летний форвард «сливочных» занимает лишь 3-е место по результативности среди европейских нападающих.

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

32-летний Гарри Кейн забил 21 гол в 13 матчах за «Баварию» и сборную Англии. Такое же количество мячей и на счету 25-летнего Эрлинга Холанда, который забивает за «Манчестер Сити» и сборную Норвегии. Сезон только начался, но, похоже, уже сейчас разгорается борьба за «Золотую бутсу» Европы и определяются главные участники этой гонки.

Эти трое сейчас значительно превосходят остальных своих европейских конкурентов. Усман Дембеле, недавно выигравший «Золотой мяч», сыграл всего 5 матчей в этом сезоне из-за травмы. Александр Исак еще не набрал оптимальную форму, пропустив начало сезона из-за отчаянных попыток перебраться из «Ньюкасла» в «Ливерпуль».

Роберт Левандовски, которому сейчас 37 лет, в этом сезоне чаще выходит на замену, чем в стартовом составе «Барселоны». Виктор Дьекереш тоже, вероятно, не сможет угнаться за ними.

В прошлом сезоне швед выиграл Трофей Герда Мюллера, который, в отличие от «Золотой бутсы», присуждается исключительно за голы, а не за очки, забив 63 мяча за «Спортинг» и сборную Швеции. Но сейчас кажется, что ему очень сложно будет достичь таких показателей, играя на более высоком уровне в составе «Арсенала».

Холанд и Кейн забивают примерно каждые 50 минут. Мбаппе немного отстает – у него 1 гол на 67 минут в среднем. При этом Эрлинг менее активен в игре команды, чем его конкуренты: Мбаппе коснулся мяча 772 раза – чаще, чем Кейн (445) и Холанд (257) вместе взятые.

К тому же основной процент касаний мяча у Эрлинга приходится на штрафную площадь. Холанд создал всего 6 моментов для своих партнеров, в то время как у Мбаппе их насчитывается 38, а у Кейна — 27.

Аналогичная картина наблюдается и при сравнении количества передач каждого нападающего: у Холанда их 97, у Мбаппе — 456, а у Кейна — 231. При этом норвежец выиграл 25 воздушных единоборств против 12-ти у англичанина и всего трех у француза.

Кейн — самый эффективный бомбардир из этой тройки в текущем сезоне: 42% его ударов завершились голами. За ним следует Холанд с 39%, в то время как Мбаппе забил 22% из своих ударов. Что насчет сборных? Если брать матчи с начала клубного сезона, включая товарищеские, то Кейн забил 3 гола за Англию, Мбаппе – столько же за Францию, а Холанд – 9 за Норвегию.

Кейн забил 18 голов за «Баварию» в текущем сезоне – 47% от общего количества мячей мюнхенцев. В Бундеслиге на его счету 11 точных ударов. В нынешнем сезоне чемпионата Германии Кейн не забивал только «Аугсбургу», но оформил 2 ассиста в том поединке.

При этом он оформил хет-трики в играх с «Лейпцигом» и «Хоффенхаймом». Если англичанин будет так забивать на протяжении всего сезона Бундеслиги, на его счету будет более 60 голов. Никто никогда не забивал столько мячей в высшем дивизионе Германии. Рекорд Бундеслиги — 41 гол Роберта Левандовски за «Баварию» в сезоне 2020/21.

Кейн дважды выигрывал немецкую версию «Золотой бутсы», забивая по 36 и 26 мячей в двух сезонах. Если он повторит этот результат, то станет лишь вторым игроком, выигравшим 3 подряд награды лучшего бомбардира Бундеслиги после Левандовски (который выигрывал 5 раз подряд).

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Этот успех также поставит его на 3-е место по количеству обладателей награды вместе с Карлом-Хайнцем Румменигге и Ульфом Кирстеном. Левандовски и легенда «Баварии» Герд Мюллер выиграли по 7 наград. Поскольку Кейну 32 года, он вряд ли уже достигнет этого показателя.

Мбаппе в текущем сезоне забил 14 голов за «Реал» – 54% от общего количества мячей «сливочных». В Ла Лиге он не смог забить только «Мальорке», а в двух матчах Лиги чемпионов оформил дубль и хет-трик. Если Килиан сохранит нынешнюю результативность, то забьет 42 гола в Ла Лиге.

Больше за сезон в высшем дивизионе Испании забивали только Лионель Месси (дважды) и Криштиану Роналду. Наверняка, Мбаппе постарается в 8-й раз подряд получить звание лучшего бомбардира чемпионата, выиграв шесть подряд таких наград в Лиге 1 с «ПСЖ» и став лучшим бомбардиром в истории клуба, а затем — в прошлом сезоне в Ла Лиге с «Реалом».

Он также постарается стать лучшим бомбардиром в истории сборной Франции к концу этого сезона. На его счету 53 гола – всего на 4 меньше, чем у Оливье Жиру.

Холанд тоже провел начало сезона на высоком уровне. Он забил 9 голов за «Манчестер Сити», не сумев отличиться в АПЛ только в поединке против «Тоттенхэма». Эрлинг отлично проявляет себя и на международном уровне.

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

В отборе на чемпионат мира он забил 12 голов – в 2 раза больше, чем любой другой европейский игрок. Холанд задал настолько высокую планку, что 9 мячей в первых 7 матчах сезона Премьер-лиги – это лишь 3-й его лучший результат за 4 сезона в Англии. В 2022 году он забил 11 голов за тот же период, а в прошлом сезоне – 10.

Рекорд Дикси Дина – 60 голов в сезоне 1927/28, вероятно, никогда не будет побит, но Эрлинг может забить такое количество мячей за одну кампанию во всех турнирах, что тоже будет впечатляющим достижением. В борьбе за «Золотую бутсу» Европы у него серьезные конкуренты – игроки мирового уровня, но от этого только интереснее будет следить за их противостоянием.

Cергей ЗАВАЛКО, по материалам BBC Sport