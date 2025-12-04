Тони Кроос – о разных поколениях игроков и нынешнем составе Реала

Легендарный полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поделился мнением о нынешнем составе мадридцев.

«Мы не должны постоянно говорить о тех, кто был в команде раньше, потому что это никому не поможет. Мне не нужно слышать, что меня не хватает. Я ушел с улыбкой и на хорошей ноте. Команда должна найти способ побеждать с игроками другого типажа. Я больше всего хочу, чтобы «Реал» побеждал, и это прекратилось.

Сейчас у меня нет особых советов для Хаби. Это два разных поколения, и важно адаптироваться к тому, что у вас есть. Я не говорю, что одно из них лучше другого – это разные типы игроков, но это не значит, что кто-то лучше или хуже. Это другая игра», – заявил Кроос.