Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тони Кроос – о разных поколениях игроков и нынешнем составе Реала
Испания
04 декабря 2025, 05:24 |
26
0

Тони Кроос – о разных поколениях игроков и нынешнем составе Реала

Немец обошелся без сравнений

04 декабря 2025, 05:24 |
26
0
Тони Кроос – о разных поколениях игроков и нынешнем составе Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Легендарный полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поделился мнением о нынешнем составе мадридцев.

«Мы не должны постоянно говорить о тех, кто был в команде раньше, потому что это никому не поможет. Мне не нужно слышать, что меня не хватает. Я ушел с улыбкой и на хорошей ноте. Команда должна найти способ побеждать с игроками другого типажа. Я больше всего хочу, чтобы «Реал» побеждал, и это прекратилось.

Сейчас у меня нет особых советов для Хаби. Это два разных поколения, и важно адаптироваться к тому, что у вас есть. Я не говорю, что одно из них лучше другого – это разные типы игроков, но это не значит, что кто-то лучше или хуже. Это другая игра», – заявил Кроос.

По теме:
Уэсли СНЕЙДЕР: «Таких игроков, как я, в современном футболе больше нет»
Три футболиста Атлетико получили травмы в матче с Барселоной
Деку заинтриговал намеками о будущем Рэшфорда и зимних трансферах
Тони Кроос Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор Килиан Мбаппе Джуд Беллингем
Михаил Олексиенко Источник: Marca
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис не захотел назначать тренера из-за его трансферных аппетитов
Футбол | 03 декабря 2025, 06:58 5
Суркис не захотел назначать тренера из-за его трансферных аппетитов
Суркис не захотел назначать тренера из-за его трансферных аппетитов

Ранее президент клуба вел переговоры с Беттони

Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
Футбол | 03 декабря 2025, 20:22 2
Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»

Носов был готов оставить проект

Хет-трик Неймара. Сантос победил в чемпионате Бразилии. Выживет ли команда?
Футбол | 04.12.2025, 02:59
Хет-трик Неймара. Сантос победил в чемпионате Бразилии. Выживет ли команда?
Хет-трик Неймара. Сантос победил в чемпионате Бразилии. Выживет ли команда?
Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
Футбол | 03.12.2025, 07:02
Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
Футбол | 03.12.2025, 23:29
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Кризис Реала – плановый, а Ванат – лучший. Обзор 14 тура Ла Лиги
Кризис Реала – плановый, а Ванат – лучший. Обзор 14 тура Ла Лиги
02.12.2025, 12:43
Футбол
Известна судьба Дениса Гармаша, которого забрали ТЦК и мобилизовали в армию
Известна судьба Дениса Гармаша, которого забрали ТЦК и мобилизовали в армию
02.12.2025, 10:25 19
Футбол
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
02.12.2025, 06:23 29
Футбол
Суркис принял решение, кто должен быть тренером Динамо, и провел переговоры
Суркис принял решение, кто должен быть тренером Динамо, и провел переговоры
02.12.2025, 14:29 22
Футбол
Месть за дерзость. Норвежцы утерли нос Самуэльссону, триумф Ботна
Месть за дерзость. Норвежцы утерли нос Самуэльссону, триумф Ботна
03.12.2025, 18:02 20
Биатлон
Супертяжеловес отреагировал на решение Усика провести бой с Уайлдером
Супертяжеловес отреагировал на решение Усика провести бой с Уайлдером
03.12.2025, 03:02
Бокс
Усик объяснил, почему хочет драться с Уайлдером
Усик объяснил, почему хочет драться с Уайлдером
02.12.2025, 11:35 1
Бокс
Усик проведет бой в Лас-Вегасе с местной звездой бокса
Усик проведет бой в Лас-Вегасе с местной звездой бокса
03.12.2025, 07:22 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем