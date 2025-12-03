Кроос – о Винисиусе: на что жалуется легенда Реала?

Легендарный полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос полагает, что 25-летний нападающий «бланкос» Винисиус Жуниор иногда испытывает трудности из-за оказываемого на него давления.

«Радостно наблюдать за его ростом. Временами он отвлекается от самого матча, но как человек он замечательный.

Соперники и чужие фанаты оказывают на него сильное давление. Он еще молод и должен научиться лучше справляться с подобными ситуациями», – подчеркнул Кроос.