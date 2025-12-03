Кроос – о Винисиусе: на что жалуется легенда Реала?

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
03 декабря 2025, 01:25 | Обновлено 03 декабря 2025, 01:38
Тони назвал главную слабость бразильца

Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Легендарный полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос полагает, что 25-летний нападающий «бланкос» Винисиус Жуниор иногда испытывает трудности из-за оказываемого на него давления.

«Радостно наблюдать за его ростом. Временами он отвлекается от самого матча, но как человек он замечательный.

Соперники и чужие фанаты оказывают на него сильное давление. Он еще молод и должен научиться лучше справляться с подобными ситуациями», – подчеркнул Кроос.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что некий ведущий клуб Англии проявляет серьезную заинтересованность в трансфере Винисиуса и готов предложить за него «внушительную сумму».

Винисиус Жуниор Тони Кроос Реал Мадрид Ла Лига
Михаил Олексиенко Источник: Marca
