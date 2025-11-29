Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Винисиус получил впечатляющее предложение от одного из лучших клубов мира
Франция
29 ноября 2025, 19:43 | Обновлено 29 ноября 2025, 19:44
Футболиста хочет подписать «ПСЖ»

Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жиниор

«ПСЖ» решил серьезно вмешаться в борьбу за звезду «Реала» Винисиуса Жуниора.

По информации испанских СМИ, французский клуб предлагает бразильцу невероятный подписной бонус – 80 млн евро, если он откажется продлевать контракт с «Реалом» и присоединится к парижанам после завершения соглашения летом 2027 года.

Нассер Аль-Хелаифи видит в вингере новую главную звезду проекта. В Париже готовы гарантировать бразильцу статус лидера атаки, огромную зарплату и полный кредит доверия. В то же время в Мадриде не спешат выполнять финансовые требования игрока – он хочет около 30 млн в год, что «сливочные» пока не готовы платить.

В этом сезоне Винисиус провел 17 матчей, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Бразилец с приходом Хаби Алонсо потерял статус незаменимого игрока и часто начинает матчи в запасе.

Винисиус Жуниор Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олийченко
