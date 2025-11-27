Хаби Алонсо сенсационно указал на дверь суперзвезде Реала. Это не Винисиус
Испанский коуч не рассчитывает на Федерико Вальверде
Уругвайский полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде может сменить клуб. Об этом сообщает FIchajes.
По информации источника, главный тренер команды Хаби Алонсо сообщил руководству о том, что не рассчитывает на 27-летнего футболиста. Уругваец уже находится в списке на трансфер, им интересуются в АПЛ.
В текущем сезоне Федерико Вальверде провел 17 матчей на клубном уровне во всех турнирах и отличился четырьмя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 130 миллионов евро.
Ранее Хаби Алонсо отреагировал на игру Лунина в матче против «Олимпиакоса».
