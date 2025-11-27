Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Хаби Алонсо сенсационно указал на дверь суперзвезде Реала. Это не Винисиус
Испания
27 ноября 2025, 12:35 |
630
0

Хаби Алонсо сенсационно указал на дверь суперзвезде Реала. Это не Винисиус

Испанский коуч не рассчитывает на Федерико Вальверде

Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Вальверде

Уругвайский полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде может сменить клуб. Об этом сообщает FIchajes.

По информации источника, главный тренер команды Хаби Алонсо сообщил руководству о том, что не рассчитывает на 27-летнего футболиста. Уругваец уже находится в списке на трансфер, им интересуются в АПЛ.

В текущем сезоне Федерико Вальверде провел 17 матчей на клубном уровне во всех турнирах и отличился четырьмя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 130 миллионов евро.

Ранее Хаби Алонсо отреагировал на игру Лунина в матче против «Олимпиакоса».

По теме:
Лунин отреагировал на победу Реала над Олимпиакосом в Лиге чемпионов
Шахтер оформил трансфер топ-легионера по УПЛ. Известна сумма трансфера
Мбаппе – 6-й бомбардир в истории ЛЧ. Впереди 3 из 5 также играли за Реал
Федерико Вальверде Хаби Алонсо трансферы трансферы Ла Лиги Реал Мадрид трансферы АПЛ
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
