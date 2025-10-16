Ливерпуль и Бавария нацелились на вингера ПСЖ. Ведутся переговоры
Парижский гранд намерен сохранить в команде Брэдли Баркола
«ПСЖ» ведет переговоры по контракту с французским вингером Брэдли Баркола. Об этом сообщает L'Equipe.
По информации источника, французский гранд ведет переговоры с 23-летним футболистом. Действующее соглашение между сторонами истекает летом 2028 года. В подписании Баркола заинтересованы «Ливерпуль» и «Бавария».
В текущем сезоне Брэдли Баркола провел девять матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» готовится предложить «Реалу» суперобмен футболистами.
