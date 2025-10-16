Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ливерпуль и Бавария нацелились на вингера ПСЖ. Ведутся переговоры
Франция
16 октября 2025, 12:59
Ливерпуль и Бавария нацелились на вингера ПСЖ. Ведутся переговоры
Getty Images/Global Images Ukraine. Брэдли Баркола

«ПСЖ» ведет переговоры по контракту с французским вингером Брэдли Баркола. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, французский гранд ведет переговоры с 23-летним футболистом. Действующее соглашение между сторонами истекает летом 2028 года. В подписании Баркола заинтересованы «Ливерпуль» и «Бавария».

В текущем сезоне Брэдли Баркола провел девять матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» готовится предложить «Реалу» суперобмен футболистами.

Брэдли Баркола ПСЖ Бавария Ливерпуль трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги трансферы трансферы Лиги 1
Даниил Кирияка Источник: L'Equipe
