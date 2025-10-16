ПСЖ готовится предложить Реалу суперобмен футболистами

«ПСЖ» планирует предложить мадридскому «Реалу» обмен футболистами. Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, французский гранд нацелен на нападающего испанского клуба Эндрика. Подписать его очень тяжело, в Мадриде не намерены прощаться с талантом, потому «ПСЖ» хочет предложить обмен футболистами: бразилец отправится в Париж, а хавбек Фабиан Руис поедет в обратном направлении.

«ПСЖ» внимательно следит за Эндриком, ожидая его разногласий с «Реалом» для того, чтобы воспользоваться ситуацией.

Ранее сообщалось о том, что нападающий «Реала» может уйти в гранд уже зимой.