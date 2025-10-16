Нападающий Баварии Кейн рассказал, как Компани его мотивирует

Английский нападающий Гарри Кейн рассказал, что главный тренер «Баварии» Венсан Компани помогает ему прогрессировать.

По словам главного бомбардира баварцев, наставник команды – фантастический специалист и человек.

«Мне кажется, он раскрыл во мне новый уровень. Фантастический тренер, не только в тактическом плане, но и как человек. Мы очень похожи в понимании командной работы. Он достоин уважения, потому что с самого его прихода все время возникали вопросы о том, что он сможет привнести, но он был просто великолепен. Я всегда стараюсь совершенствоваться, и он мотивирует меня. Не имеет разницы, забил ты 400 голов или ноль, он старается сделать тебя лучше тебя как игрока и человека, и он, безусловно, повлиял на меня», – заявил 32-летний форвард.