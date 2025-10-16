Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Нападающий Баварии Кейн рассказал, как Компани его мотивирует
Германия
16 октября 2025, 11:46 | Обновлено 16 октября 2025, 11:47
142
1

Нападающий Баварии Кейн рассказал, как Компани его мотивирует

Английский игрок назвал тренера мюнхенцев фантастическим специалистом

Нападающий Баварии Кейн рассказал, как Компани его мотивирует
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Гарри Кейн

Английский нападающий Гарри Кейн рассказал, что главный тренер «Баварии» Венсан Компани помогает ему прогрессировать.

По словам главного бомбардира баварцев, наставник команды – фантастический специалист и человек.

«Мне кажется, он раскрыл во мне новый уровень. Фантастический тренер, не только в тактическом плане, но и как человек. Мы очень похожи в понимании командной работы. Он достоин уважения, потому что с самого его прихода все время возникали вопросы о том, что он сможет привнести, но он был просто великолепен. Я всегда стараюсь совершенствоваться, и он мотивирует меня. Не имеет разницы, забил ты 400 голов или ноль, он старается сделать тебя лучше тебя как игрока и человека, и он, безусловно, повлиял на меня», – заявил 32-летний форвард.

В этом сезоне Кейн сыграл 10 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в копилке звездного форварда 18 голов и 3 результативные передачи. Нападающий мюнхенского клуба признавался, что в данный момент находится на пике своей формы.

«Бавария» после 6 встреч немецкой Бундеслиги возглавляет турнирную таблице, команда Компани набрала 18 очков.

Гарри Кейн Венсан Компани Бавария Бундеслига чемпионат Германии по футболу бомбардиры
Оксана Баландина Источник: Daily Mail
pol-55
Гаррі миролюб .він про всіх тренерів так говорить.а Почеттіно взагалі був особистим другом.
