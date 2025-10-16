Нападающий Баварии Кейн рассказал, как Компани его мотивирует
Английский игрок назвал тренера мюнхенцев фантастическим специалистом
Английский нападающий Гарри Кейн рассказал, что главный тренер «Баварии» Венсан Компани помогает ему прогрессировать.
По словам главного бомбардира баварцев, наставник команды – фантастический специалист и человек.
«Мне кажется, он раскрыл во мне новый уровень. Фантастический тренер, не только в тактическом плане, но и как человек. Мы очень похожи в понимании командной работы. Он достоин уважения, потому что с самого его прихода все время возникали вопросы о том, что он сможет привнести, но он был просто великолепен. Я всегда стараюсь совершенствоваться, и он мотивирует меня. Не имеет разницы, забил ты 400 голов или ноль, он старается сделать тебя лучше тебя как игрока и человека, и он, безусловно, повлиял на меня», – заявил 32-летний форвард.
В этом сезоне Кейн сыграл 10 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в копилке звездного форварда 18 голов и 3 результативные передачи. Нападающий мюнхенского клуба признавался, что в данный момент находится на пике своей формы.
«Бавария» после 6 встреч немецкой Бундеслиги возглавляет турнирную таблице, команда Компани набрала 18 очков.
