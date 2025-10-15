Гарри КЕЙН: «Я в лучшей форме за карьеру. Посмотрим, сколько это продлится»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
15 октября 2025, 17:10
Игрок находится в топ-форме

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Форвард Баварии и сборной Англии Гарри Кейн на старте сезона является лучшим бомбардиром в европейских чемпионатах и считает, что находится в лучшей форме за карьеру.

«Я бы сказал, что я сейчас в лучшей форме за карьеру. И цифры это подтверждают. Но не только цифры. Тут даже больше мои ощущения на поле. Как я бегу, открываюсь, вижу, что будут делать партнеры. Я в хорошем моменте своей карьеры».

«Посмотрим, сколько это продлится», – сказал Кейн.

В текущем сезоне бомбардир успел забить 11 голов в Бундеслиге, 4 мяча в Лиге чемпионов и три гола в осенних матчах отбора ЧМ-2026.

Гарри Кейн Бавария сборная Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: BBC
