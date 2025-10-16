Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. КОПОЛОВЕЦ – о сборной Украины: «Как не критиковать, если так играешь?»
Чемпионат мира
16 октября 2025, 10:24 |
КОПОЛОВЕЦ – о сборной Украины: «Как не критиковать, если так играешь?»

Михаил Кополовец оценил игру сборной Украины в октябрьских матчах

КОПОЛОВЕЦ – о сборной Украины: «Как не критиковать, если так играешь?»
Бывший полузащитник львовских Карпат львовских Карпат Михаил Кополовец оценил игру сборной Украины в октябрьских матчах отбора к чемпионату мира 2026 года.

«Ребята – молодцы, проявили характер, забили много голов. Мы увидели, что команда может играть. А что там и Исландия? Вот посмотрели – и что, наша команда слабее их? Нет. Хотя перед игрой многие говорили о силе Исландии. Разумеется, когда мы играем с Азербайджаном вничью, любой соперник кажется сильным. Но мы можем и должны побеждать такие сборные, что и доказали

«Нравилась общая отдача. Ребята были настроены, играли не за тренеров и не за себя, а за всю страну. Молодцы. Да, наши игроки не любят критику, но как не критиковать, когда с Азербайджаном играешь вничью? Против таких команд все ждут победы. Если мы будем и дальше играть так – проблем не будет», – сказал Кополовец.

После четырех сыгранных матчей подопечные Сергея Реброва находятся на второй строчке турнирной таблицы. «Сине-желтые» набрали семь зачетных пунктов после 4 сыгранных матчей.

Михаил Кополовец сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу сборная Исландии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Олег Вахоцкий Источник: NV.ua
