Известно условие, при котором Ребров досрочно уйдет из сборной Украины
Тренером в дальнейшем интересуется «Панатинаикос»
«Панатинаикос» продолжает пытаться уговорить наставника сборной Украины Сергея Реброва возглавить клуб.
По информации журналиста Виктора Вацко, Ребров не решится покинуть сборную Украины, пока у команды есть шанс выйти на чемпионат мира 2026 года, и до этого момента не рассматривает переход в клубный футбол. Поэтому на решение тренера может повлиять только возможный провал сборной в двух заключительных матчах отбора на мундиаль.
Сергей Ребров возглавил сборную Украины в июне 2023 года, подписав контракт на три года. Этот трехлетний контракт означает, что он будет работать с командой как минимум до июня 2026 года.
Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на слухи об интересе со стороны греческого «Панатинаикоса».
