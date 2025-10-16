Известно условие, при котором Ребров досрочно уйдет из сборной Украины

«Панатинаикос» продолжает пытаться уговорить наставника сборной Украины Сергея Реброва возглавить клуб.

По информации журналиста Виктора Вацко, Ребров не решится покинуть сборную Украины, пока у команды есть шанс выйти на чемпионат мира 2026 года, и до этого момента не рассматривает переход в клубный футбол. Поэтому на решение тренера может повлиять только возможный провал сборной в двух заключительных матчах отбора на мундиаль.

Сергей Ребров возглавил сборную Украины в июне 2023 года, подписав контракт на три года. Этот трехлетний контракт означает, что он будет работать с командой как минимум до июня 2026 года.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на слухи об интересе со стороны греческого «Панатинаикоса».