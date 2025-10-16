Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Известно условие, при котором Ребров досрочно уйдет из сборной Украины

Тренером в дальнейшем интересуется «Панатинаикос»

«Панатинаикос» продолжает пытаться уговорить наставника сборной Украины Сергея Реброва возглавить клуб.

По информации журналиста Виктора Вацко, Ребров не решится покинуть сборную Украины, пока у команды есть шанс выйти на чемпионат мира 2026 года, и до этого момента не рассматривает переход в клубный футбол. Поэтому на решение тренера может повлиять только возможный провал сборной в двух заключительных матчах отбора на мундиаль.

Сергей Ребров возглавил сборную Украины в июне 2023 года, подписав контракт на три года. Этот трехлетний контракт означает, что он будет работать с командой как минимум до июня 2026 года.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на слухи об интересе со стороны греческого «Панатинаикоса».

Луис де ла ФУЭНТЕ: «Серия без поражений? Это предмет большой гордости»
29 матчей без поражений. Испанцы повторили свою лучшую серию в истории
РЕБРОВ: «Много травм. Мы не смогли использовать 4–5 основных игроков»
Дмитрий Олейник Источник: Вацко Live
