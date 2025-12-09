Источник: «У Карпат будет интересная зима и большие изменения»
Вацко считает, что Лупашко близок к увольнению
По информации известного журналиста и комментатора Виктора Вацко, Карпаты склоняются к увольнению наставника Владислава Лупашко.
«Ожидаю в Карпатах большие изменения зимой. В том числе не исключаю смену Лупашко. Ожидаю, что клуб сделает выводы. Мои источники говорят, что изменения кадровые будут».
«Карпаты ждет интересная зима», – сказал Вацко.
Львовская команда в трех последних турах набрала один пункт и идет на 9-й позиции с 19 набранными пунктами. И в последней встрече года Карпаты ждет поединок с Полесьем.
