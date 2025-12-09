Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: «У Карпат будет интересная зима и большие изменения»
Чемпионат Украины
09 декабря 2025, 16:52 | Обновлено 09 декабря 2025, 16:59
571
0

Источник: «У Карпат будет интересная зима и большие изменения»

Вацко считает, что Лупашко близок к увольнению

09 декабря 2025, 16:52 | Обновлено 09 декабря 2025, 16:59
571
0
Источник: «У Карпат будет интересная зима и большие изменения»
ФК Карпаты

По информации известного журналиста и комментатора Виктора Вацко, Карпаты склоняются к увольнению наставника Владислава Лупашко.

«Ожидаю в Карпатах большие изменения зимой. В том числе не исключаю смену Лупашко. Ожидаю, что клуб сделает выводы. Мои источники говорят, что изменения кадровые будут».

«Карпаты ждет интересная зима», – сказал Вацко.

Львовская команда в трех последних турах набрала один пункт и идет на 9-й позиции с 19 набранными пунктами. И в последней встрече года Карпаты ждет поединок с Полесьем.

По теме:
Эксперт: «Динамо купило кота в мешке по совету Мирчи. За какие качества?»
Иностранный специалист зимой может возглавить Карпаты вместо Лупашко
ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ наказал Верес и Колос после матчей Премьер-лиги
Карпаты Львов Владислав Лупашко Украинская Премьер-лига Виктор Вацко
Иван Зинченко Источник: Вацко Live
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месси назвал свой лучший сезон в карьере: «Мне было плевать на голы»
Футбол | 09 декабря 2025, 16:21 0
Месси назвал свой лучший сезон в карьере: «Мне было плевать на голы»
Месси назвал свой лучший сезон в карьере: «Мне было плевать на голы»

Выделил 2012 год

Сафонов второй раз подряд сыграет в стартовом составе ПСЖ. Где Забарный?
Футбол | 09 декабря 2025, 12:31 6
Сафонов второй раз подряд сыграет в стартовом составе ПСЖ. Где Забарный?
Сафонов второй раз подряд сыграет в стартовом составе ПСЖ. Где Забарный?

Шевалье, Хакими, Дембеле находятся в лазарете парижской команды, Эрнандес дисквалифицирован

Стало известно, кого Суркис видит главным тренером Динамо
Футбол | 09.12.2025, 07:54
Стало известно, кого Суркис видит главным тренером Динамо
Стало известно, кого Суркис видит главным тренером Динамо
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
Футбол | 09.12.2025, 07:39
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
В ПСЖ выступили с заявлением по поводу ситуации вокруг Забарного и Сафонова
Футбол | 08.12.2025, 21:39
В ПСЖ выступили с заявлением по поводу ситуации вокруг Забарного и Сафонова
В ПСЖ выступили с заявлением по поводу ситуации вокруг Забарного и Сафонова
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
08.12.2025, 10:46 16
Футбол
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
08.12.2025, 08:12 13
Футбол
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
07.12.2025, 23:59 4
Футбол
Завершился сезон Формулы-1. Ландо Норрис впервые стал чемпионом
Завершился сезон Формулы-1. Ландо Норрис впервые стал чемпионом
07.12.2025, 16:47 12
Авто/мото
В одни ворота. Сборная Бразилии стала чемпионом мира по футзалу
В одни ворота. Сборная Бразилии стала чемпионом мира по футзалу
08.12.2025, 14:34
Футзал
Динамо оформило подписание украинского вратаря
Динамо оформило подписание украинского вратаря
08.12.2025, 07:40 4
Футбол
Динамо объявило важную новость перед матчем с Фиорентиной
Динамо объявило важную новость перед матчем с Фиорентиной
08.12.2025, 19:49 4
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
09.12.2025, 00:10 15
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем