  4. Эксперт объяснил логику замен Реброва в матче с Азербайджаном
Чемпионат мира
15 октября 2025, 09:39
Эксперт объяснил логику замен Реброва в матче с Азербайджаном

Вацко ответил на вопрос подписчика

YouTube-канале Вацко Live. Виктор Вацко

Спортивный эксперт Виктор Вацко назвал понятной логику замен тренерского штаба сборной Украины в матче против Азербайджана (2:1).

После первого тайма Сергей Ребров заменил Ефима Коноплю на Алексея Михайличенко. А после того, как украинская команда повела 2:1, тренерский штаб выпустил на поле пятого защитника Валерия Бондаря.

«Я логику замен Реброва как раз понимаю. Ну, логика была отстоять 2:1, отстоять счет, дающий нам три очка. И здесь, кстати, тоже, вероятно, команде определенный импульс от тренерского штаба пошел. Правда, вот показательные замены, которые показали, что вот все, в футбол мы играть больше не хотим и не будем, что азербайджанский футбол сейчас на подъеме и для нас сейчас главное отразить – эти замены произошли на 84-й минуте», – поделился мнением эксперт в своей программе на YouTube-канале Вацко Live, отвечая на один из вопросов подписчиков.

Украинская команда одержала минимальную победу над азербайджанцами. Матч проходил в польском Кракове и завершился со счетом 2:1.

