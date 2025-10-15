Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Биловар поделился мыслями о возможной смене гражданства
Чемпионат Украины
15 октября 2025, 07:38 |
2727
1

Биловар поделился мыслями о возможной смене гражданства

Футболист считает, что его не берут в сборную из-за родственников

15 октября 2025, 07:38 |
2727
1 Comments
Биловар поделился мыслями о возможной смене гражданства
YouTube-канал Дениса Бойко. Кристиан Биловар

Защитник киевского «Динамо» Кристиан Биловар поделился мыслями о возможности сменить гражданство. Футболист все еще надеется на вызов в национальную команду, но также ищет варианты.

«Если у меня будет хорошее предложение даже сейчас с гражданством и мне скажут, что шансов у тебя за сборную Украины, потому что ты кум, зять, сват и так далее (Биловар женат на дочери президента киевского «Динамо» Игоря Суркиса – Прим.ред.), и люди тебя просто не любят в интернете, поэтому мы тебя не возьмем в сборную – ну, тогда без вопросов, я пойду возьму гражданство (другой страны – Прим.ред.). Иногда, честно, когда задумываешься, хотелось бы, потому что все равно понимаешь, что люди тебя не любят в интернете больше, чем других. А сейчас я уеду – и что они скажут тогда? Но все равно это моя родная страна, и не хотелось бы по отношению к ней не то чтобы вести себя некрасиво, а быть нечестным», – рассказал 24-летний игрок в интервью Денису Бойко.

В нынешнем сезоне защитник сыграл в 8 матчах Украинской Премьер-лиги (УПЛ), не отметившись результативными действиями. «Динамо» на данный момент идет на второй строчке турнирной таблицы чемпионата страны, в активе команды 16 очков. У донецкого «Шахтера», который возглавляет таблицу, – 17 набранных баллов.

По теме:
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
ФОТО. Вернулись игроки сборной Украины. Шахтер провел еще одну тренировку
Жоэль МАЙЯ: «Очень рад, что могу играть рядом с ними»
Кристиан Биловар смена гражданства Динамо Киев чемпионат Украины по футболу
Оксана Баландина Источник
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жена Малиновского объяснила безумную игру Руслана за сборную Украины
Футбол | 14 октября 2025, 10:01 10
Жена Малиновского объяснила безумную игру Руслана за сборную Украины
Жена Малиновского объяснила безумную игру Руслана за сборную Украины

Роксана поделилась секретом успеха Руслана

Месси стал лучшим ассистентом на уровне национальных сборных
Футбол | 15 октября 2025, 08:45 0
Месси стал лучшим ассистентом на уровне национальных сборных
Месси стал лучшим ассистентом на уровне национальных сборных

Лионель оформил 60-ю результативную передачу за Аргентину

ЛЕОНЕНКО: «Он играет ниже своего уровня. Почему этого не видит Ребров?»
Футбол | 14.10.2025, 10:49
ЛЕОНЕНКО: «Он играет ниже своего уровня. Почему этого не видит Ребров?»
ЛЕОНЕНКО: «Он играет ниже своего уровня. Почему этого не видит Ребров?»
Ребров сообщил, что сказал игрокам Украины в перерыве матча с Азербайджаном
Футбол | 15.10.2025, 05:02
Ребров сообщил, что сказал игрокам Украины в перерыве матча с Азербайджаном
Ребров сообщил, что сказал игрокам Украины в перерыве матча с Азербайджаном
Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам
Футбол | 14.10.2025, 20:56
Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам
Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
FootFoodBol
Хотя бы за клуб начал играть, стал игроком основы, а там и сборная придет и любовь болельщиков.
Ответить
+1
Популярные новости
Ребров выбрал стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном
Ребров выбрал стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном
13.10.2025, 20:17 67
Футбол
Тони БЕЛЛЮ: «Это будет трагедия, если с Усиком это все-таки случится»
Тони БЕЛЛЮ: «Это будет трагедия, если с Усиком это все-таки случится»
13.10.2025, 23:30
Бокс
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
14.10.2025, 07:07 4
Футбол
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
14.10.2025, 00:28 1
Футбол
Решение принято. В Реале определились с ролью Лунина после ухода Куртуа
Решение принято. В Реале определились с ролью Лунина после ухода Куртуа
13.10.2025, 21:50 1
Футбол
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
13.10.2025, 23:42 237
Футбол
Ломаченко предложили невероятный шанс вернуться. Бой с легендой
Ломаченко предложили невероятный шанс вернуться. Бой с легендой
15.10.2025, 05:22 6
Бокс
Леонид БУРЯК: «Что он делает в сборной Украины? Не люблю таких футболистов»
Леонид БУРЯК: «Что он делает в сборной Украины? Не люблю таких футболистов»
14.10.2025, 08:25 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем