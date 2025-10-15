Биловар поделился мыслями о возможной смене гражданства

Защитник киевского «Динамо» Кристиан Биловар поделился мыслями о возможности сменить гражданство. Футболист все еще надеется на вызов в национальную команду, но также ищет варианты.

«Если у меня будет хорошее предложение даже сейчас с гражданством и мне скажут, что шансов у тебя за сборную Украины, потому что ты кум, зять, сват и так далее (Биловар женат на дочери президента киевского «Динамо» Игоря Суркиса – Прим.ред.), и люди тебя просто не любят в интернете, поэтому мы тебя не возьмем в сборную – ну, тогда без вопросов, я пойду возьму гражданство (другой страны – Прим.ред.). Иногда, честно, когда задумываешься, хотелось бы, потому что все равно понимаешь, что люди тебя не любят в интернете больше, чем других. А сейчас я уеду – и что они скажут тогда? Но все равно это моя родная страна, и не хотелось бы по отношению к ней не то чтобы вести себя некрасиво, а быть нечестным», – рассказал 24-летний игрок в интервью Денису Бойко.

В нынешнем сезоне защитник сыграл в 8 матчах Украинской Премьер-лиги (УПЛ), не отметившись результативными действиями. «Динамо» на данный момент идет на второй строчке турнирной таблицы чемпионата страны, в активе команды 16 очков. У донецкого «Шахтера», который возглавляет таблицу, – 17 набранных баллов.