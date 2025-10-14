Мельгоса назвал стартовый состав Украины U-21 на игру с командой Хорватии
14 октября в 19:00 состоится матч квалификации чемпионата Европы U-21
Назван состав молодежной сборной Украины U-21 на матч квалификации Евро-2027 U-21.
14 октября в 19:00 в городе Велика Горица встречаются сборные команды Хорватии U-21 и Украины U-21.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команда Унаи Мельгосы выступает в квалификации чемпионата Европы 2027 U-21 в группе H с командами Хорватии, Венгрии, Турции, Литвы.
Ранее сине-желтые на выезде разгромили команду Литвы (4:0), а затем сыграли вничью с Венгрией (3:3).
Стартовый состав Украины U-21 на игру с командой Хорватии U-21
Украина U-21: Домчак, Корнийчук, Михавко, Захарченко, Протасевич, Саленко, Варфоломеев, Федор, Маткевич, Степанов, Слесар
Запас: Пахолюк, Огарков, Попов, Тутеров, Холод, Лосенко, Пастух, Глущенко, Гусол
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Биловар утверждает, что тот перевел средства на помощь ВСУ
Украинец является приоритетным первым номером на время после ухода бельгийца
Парень явно не готов еще.