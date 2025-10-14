Мельгоса назвал стартовый состав Украины U-21 на игру с командой Хорватии

Назван состав молодежной сборной Украины U-21 на матч квалификации Евро-2027 U-21.

14 октября в 19:00 в городе Велика Горица встречаются сборные команды Хорватии U-21 и Украины U-21.

Команда Унаи Мельгосы выступает в квалификации чемпионата Европы 2027 U-21 в группе H с командами Хорватии, Венгрии, Турции, Литвы.

Ранее сине-желтые на выезде разгромили команду Литвы (4:0), а затем сыграли вничью с Венгрией (3:3).

Стартовый состав Украины U-21 на игру с командой Хорватии U-21

Украина U-21: Домчак, Корнийчук, Михавко, Захарченко, Протасевич, Саленко, Варфоломеев, Федор, Маткевич, Степанов, Слесар

Запас: Пахолюк, Огарков, Попов, Тутеров, Холод, Лосенко, Пастух, Глущенко, Гусол

Инфографика