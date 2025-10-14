Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мельгоса назвал стартовый состав Украины U-21 на игру с командой Хорватии
Молодежные турниры
14 октября 2025, 17:51 | Обновлено 14 октября 2025, 18:59
5

14 октября в 19:00 состоится матч квалификации чемпионата Европы U-21

УАФ

Назван состав молодежной сборной Украины U-21 на матч квалификации Евро-2027 U-21.

14 октября в 19:00 в городе Велика Горица встречаются сборные команды Хорватии U-21 и Украины U-21.

Команда Унаи Мельгосы выступает в квалификации чемпионата Европы 2027 U-21 в группе H с командами Хорватии, Венгрии, Турции, Литвы.

Ранее сине-желтые на выезде разгромили команду Литвы (4:0), а затем сыграли вничью с Венгрией (3:3).

Стартовый состав Украины U-21 на игру с командой Хорватии U-21

Украина U-21: Домчак, Корнийчук, Михавко, Захарченко, Протасевич, Саленко, Варфоломеев, Федор, Маткевич, Степанов, Слесар

Запас: Пахолюк, Огарков, Попов, Тутеров, Холод, Лосенко, Пастух, Глущенко, Гусол

По теме:
Хорватия U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Хорватия U-21 – Украина U-21. Текстовая трансляция. LIVE
Таблицы ЧЕ U21. Англия забила лишь 1 гол Андорре, Франция отгрузила 6 штук
чемпионат Европы по футболу U-21 сборная Хорватии по футболу U-21 сборная Украины по футболу U-21 Унаи Мельгоса Хорватия - Украина стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Павло
А після провальної гри з Угорщиною хіба не варто було голкіпера змінити? 
Ответить
+1
MOTYLL272
А Сенчука не можна було заявити?
Ответить
0
Gargantua
Домчак...  он привез два из трех голов с венграми.
Парень явно не готов еще.
Ответить
0
C.Пеклов
Успіху хлопцям!
Ответить
0
Serebro1233
2-2✌️🧢
Ответить
0
