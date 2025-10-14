Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
14 октября 2025, 22:54 | Обновлено 14 октября 2025, 22:58
Ребров получил сенсационное предложение от европейского клуба

«Панатинаикос» пытается любыми методами уговорить тренера

УАФ. Сергей Ребров

Греческий «Панатинаикос» продолжает пытаться уговорить наставника сборной Украины Сергея Реброва возглавить клуб.

По информации украинского журналиста Виктора Вацко, Сергею Станиславовичу недавно поступило неожиданное предложение от греков – ему хотели позволить возглавить клуб и дальше тренировать сборную, совмещая две работы. Однако отмечается, что тренер в итоге такой вариант отверг.

Сергей Ребров возглавил сборную Украины в июне 2023 года, подписав контракт на три года. Этот трехлетний контракт означает, что он будет работать с командой как минимум до июня 2026 года.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на слухи об интересе со стороны греческого «Панатинаикоса».

Дмитрий Олейник Источник: Вацко Live
