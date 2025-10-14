Ребров получил сенсационное предложение от европейского клуба

Греческий «Панатинаикос» продолжает пытаться уговорить наставника сборной Украины Сергея Реброва возглавить клуб.

По информации украинского журналиста Виктора Вацко, Сергею Станиславовичу недавно поступило неожиданное предложение от греков – ему хотели позволить возглавить клуб и дальше тренировать сборную, совмещая две работы. Однако отмечается, что тренер в итоге такой вариант отверг.

Сергей Ребров возглавил сборную Украины в июне 2023 года, подписав контракт на три года. Этот трехлетний контракт означает, что он будет работать с командой как минимум до июня 2026 года.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на слухи об интересе со стороны греческого «Панатинаикоса».