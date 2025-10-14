Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Зинченко, Довбик, Забарный. Рейтинг зарплат украинцев в Европе
Другие новости
14 октября 2025, 15:43 | Обновлено 14 октября 2025, 15:58
Зинченко, Довбик, Забарный. Рейтинг зарплат украинцев в Европе

Кто сколько зарабатывает среди игроков сборной Украины

Зинченко, Довбик, Забарный. Рейтинг зарплат украинцев в Европе
УАФ

После перехода во французский ПСЖ защитник Илья Забарный вошел в тройку самых высокооплачиваемых украинских футболистов в Европе.

Зарплата 23-летнего Ильи Забарного в парижском клубе составляет 5,45 млн евро в год. Больше него среди украинцев зарабатывают только Александр Зинченко (7,237 млн евро в год) и Артем Довбик (5,56 млн евро в год).

В рейтинг не попал Михаил Мудрик, который до допингового скандала зарабатывал в лондонском Челси 6,031 млн евро в год.

За пределами топ-10 оказались Егор Ярмолюк (Брентфорд) с зарплатой 1,507 млн евро в год и Руслан Малиновский (Дженоа), получающий 1,28 млн евро в год.

Рейтинг самых высокооплачиваемых украинских футболистов (по данным Capology)

  • 1. Александр Зинченко (Ноттингем Форест) – 7,237 млн евро в год
  • 2. Артем Довбик (Рома) – 5,56 млн евро в год
  • 3. Илья Забарный (ПСЖ) – 5,45 млн евро в год
  • 4. Андрей Лунин (Реал) – 4,58 млн евро в год
  • 5. Анатолий Трубин (Бенфика) – 3,85 млн евро в год
  • 6. Виталий Миколенко (Эвертон) – 3,498 млн евро в год
  • 7–8. Виктор Цыганков (Жирона) – 2,7 млн евро в год
  • 7–8. Владислав Ванат (Жирона) – 2,7 млн евро в год
  • 9. Георгий Судаков (Бенфика) – 1,92 млн евро в год
  • 10. Александр Зубков (Трабзонспор) – 1,81 млн евро в год
По теме:
Кобин назвал идеального тренера для сборной Украины: «Я считаю, что...»
Николай МАТВИЕНКО: «Спасибо всем за поддержку. Слава Украине»
ВОРОБЕЙ – о победах сборной Украины, Малиновском и Франции
Александр Зинченко зарплаты Артем Довбик Илья Забарный финансы Андрей Лунин Анатолий Трубин Виталий Миколенко Виктор Цыганков Владислав Ванат Георгий Судаков Александр Зубков сборная Украины по футболу ПСЖ Рома Рим Ноттингем Форест Реал Мадрид Бенфика Эвертон Жирона Трабзонспор Михаил Мудрик Челси Егор Ярмолюк Брентфорд Руслан Малиновский Дженоа
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
