Зинченко, Довбик, Забарный. Рейтинг зарплат украинцев в Европе

После перехода во французский ПСЖ защитник Илья Забарный вошел в тройку самых высокооплачиваемых украинских футболистов в Европе.

Зарплата 23-летнего Ильи Забарного в парижском клубе составляет 5,45 млн евро в год. Больше него среди украинцев зарабатывают только Александр Зинченко (7,237 млн евро в год) и Артем Довбик (5,56 млн евро в год).

В рейтинг не попал Михаил Мудрик, который до допингового скандала зарабатывал в лондонском Челси 6,031 млн евро в год.

За пределами топ-10 оказались Егор Ярмолюк (Брентфорд) с зарплатой 1,507 млн евро в год и Руслан Малиновский (Дженоа), получающий 1,28 млн евро в год.

Рейтинг самых высокооплачиваемых украинских футболистов (по данным Capology)

1. Александр Зинченко (Ноттингем Форест) – 7,237 млн евро в год

2. Артем Довбик (Рома) – 5,56 млн евро в год

3. Илья Забарный (ПСЖ) – 5,45 млн евро в год

4. Андрей Лунин (Реал) – 4,58 млн евро в год

5. Анатолий Трубин (Бенфика) – 3,85 млн евро в год

6. Виталий Миколенко (Эвертон) – 3,498 млн евро в год

7–8. Виктор Цыганков (Жирона) – 2,7 млн евро в год

7–8. Владислав Ванат (Жирона) – 2,7 млн евро в год

9. Георгий Судаков (Бенфика) – 1,92 млн евро в год

10. Александр Зубков (Трабзонспор) – 1,81 млн евро в год