Есть цифры. Зарплата Забарного может вырасти почти вдвое за счет бонусов
Украинский защитник может заработать 8 млн евро за сезон
Во Франции раскрыли детали контракта украинского защитника Ильи Забарного с «ПСЖ».
Так, по информации L'Equipe, 23-летний игрок в свой первый сезон заработает в составе действующего обладателя Кубка чемпионов не менее 4,5 млн евро до уплаты налогов.
Однако эта сумма может увеличиться за счет бонусов, которые учитывают как индивидуальные выступления Ильи, так и результаты команды в целом. Максимум, на который может рассчитывать защитник в этом сезоне, – это 8 млн евро.
Ранее Маркиньос отправил сообщение Забарному относительно их конкуренции.
