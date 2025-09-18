Есть цифры. Зарплата Забарного может вырасти почти вдвое за счет бонусов

Во Франции раскрыли детали контракта украинского защитника Ильи Забарного с «ПСЖ».

Так, по информации L'Equipe, 23-летний игрок в свой первый сезон заработает в составе действующего обладателя Кубка чемпионов не менее 4,5 млн евро до уплаты налогов.

Однако эта сумма может увеличиться за счет бонусов, которые учитывают как индивидуальные выступления Ильи, так и результаты команды в целом. Максимум, на который может рассчитывать защитник в этом сезоне, – это 8 млн евро.

Ранее Маркиньос отправил сообщение Забарному относительно их конкуренции.