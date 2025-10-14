Николай МАТВИЕНКО: «Спасибо всем за поддержку. Слава Украине»
Николай Матвиенко поделился эмоциями после октябрьских матчей «сине-желтых»
Капитан национальной сборной Украины Николай Матвиенко поделился эмоциями после октябрьских матчей «сине-желтых», где подопечные Сергея Реброва одолели Исландию (5:3) и Азербайджан (2:1).
«Международная пауза завершена – 6 очков в копилке. Спасибо всем за поддержку. Слава Украине!» – написал Матвиенко на своей странице в Instagram.
После четырех сыгранных матчей подопечные Сергея Реброва находятся на второй строчке турнирной таблицы. «Сине-желтые» набрали семь зачетных пунктов после 4 сыгранных матчей.
