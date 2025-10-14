Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Николай МАТВИЕНКО: «Спасибо всем за поддержку. Слава Украине»
Чемпионат мира
14 октября 2025, 16:04
Николай Матвиенко поделился эмоциями после октябрьских матчей «сине-желтых»

Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Матвиенко

Капитан национальной сборной Украины Николай Матвиенко поделился эмоциями после октябрьских матчей «сине-желтых», где подопечные Сергея Реброва одолели Исландию (5:3) и Азербайджан (2:1).

«Международная пауза завершена – 6 очков в копилке. Спасибо всем за поддержку. Слава Украине!» – написал Матвиенко на своей странице в Instagram.

После четырех сыгранных матчей подопечные Сергея Реброва находятся на второй строчке турнирной таблицы. «Сине-желтые» набрали семь зачетных пунктов после 4 сыгранных матчей.

По теме:
ВОРОБЕЙ – о победах сборной Украины, Малиновском и Франции
Зинченко, Довбик, Забарный. Рейтинг зарплат украинцев в Европе
Уже 17 игроков. Все дебютанты сборной Украины при Реброве
Николай Матвиенко сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан Исландия - Украина сборная Исландии по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
