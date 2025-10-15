Василий КОБИН: «Потеря Судакова не стала ощутимой для сборной Украины»
Специалист не считает Судакова лидером национальной команды
Известный украинский тренер Василий Кобин считает, что национальная сборная Украины почти не почувствовала потерю Георгия Судакова в октябрьских матчах отбора чемпионата мира 2026 года.
– Не смог помочь национальной команде Георгий Судаков. Действительно ли это большая потеря для сборной Украины именно сейчас?
Если брать те матчи, которые проводил Георгий за сборную, то в принципе... Я думаю, что у нас много игроков, которые могли бы закрыть его позицию. Как показали игры, достаточно безболезненной оказалась для сборной Украины травма Георгия. Есть много игроков: тот же Малиновский, тот же Очеретько… Они могут закрыть эту позицию и сыграть качественно.
Конечно, где-то не хватало Георгия, но я считаю, что это не существенная проблема. Вообще, мы не должны зависеть от одного игрока. У нас должна быть качественная команда, хорошо работающая и на оборону, и на атаку. Зависеть от одного игрока – это очень и очень неправильно, потому что у нас есть качественные игроки, которые могут заменить друг друга, – сказал Кобин.
После четырех сыгранных матчей подопечные Сергея Реброва находятся на второй строчке турнирной таблицы. «Сине-желтые» набрали семь зачетных пунктов после 4 сыгранных матчей.
