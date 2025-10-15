Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Василий КОБИН: «Потеря Судакова не стала ощутимой для сборной Украины»
Чемпионат мира
15 октября 2025, 11:07 |
129
4

Василий КОБИН: «Потеря Судакова не стала ощутимой для сборной Украины»

Специалист не считает Судакова лидером национальной команды

15 октября 2025, 11:07 |
129
4 Comments
Василий КОБИН: «Потеря Судакова не стала ощутимой для сборной Украины»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Известный украинский тренер Василий Кобин считает, что национальная сборная Украины почти не почувствовала потерю Георгия Судакова в октябрьских матчах отбора чемпионата мира 2026 года.

– Не смог помочь национальной команде Георгий Судаков. Действительно ли это большая потеря для сборной Украины именно сейчас?

Если брать те матчи, которые проводил Георгий за сборную, то в принципе... Я думаю, что у нас много игроков, которые могли бы закрыть его позицию. Как показали игры, достаточно безболезненной оказалась для сборной Украины травма Георгия. Есть много игроков: тот же Малиновский, тот же Очеретько… Они могут закрыть эту позицию и сыграть качественно.

Конечно, где-то не хватало Георгия, но я считаю, что это не существенная проблема. Вообще, мы не должны зависеть от одного игрока. У нас должна быть качественная команда, хорошо работающая и на оборону, и на атаку. Зависеть от одного игрока – это очень и очень неправильно, потому что у нас есть качественные игроки, которые могут заменить друг друга, – сказал Кобин.

После четырех сыгранных матчей подопечные Сергея Реброва находятся на второй строчке турнирной таблицы. «Сине-желтые» набрали семь зачетных пунктов после 4 сыгранных матчей.

По теме:
Норвегия – лучшая сборная отбора на ЧМ-2026 в Европе. Они унизили Италию
Квалификация КОНКАКАФ: разгром от Ямайки и встреча лидеров группы
Луис де ла ФУЭНТЕ: «Лучший игрок этой сборной – это сама команда»
Василий Кобин Георгий Судаков сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ломаченко предложили невероятный шанс вернуться. Бой с легендой
Бокс | 15 октября 2025, 05:22 8
Ломаченко предложили невероятный шанс вернуться. Бой с легендой
Ломаченко предложили невероятный шанс вернуться. Бой с легендой

Пакьяо и Ломаченко могут выйти в ринг в 2026 году

Роналду стал лучшим бомбардиром в истории квалификаций чемпионатов мира
Футбол | 14 октября 2025, 22:45 1
Роналду стал лучшим бомбардиром в истории квалификаций чемпионатов мира
Роналду стал лучшим бомбардиром в истории квалификаций чемпионатов мира

Криштиану установил исторический рекорд в матче отбора ЧМ-2026 Португалия – Венгрия

Ямаль может уехать играть к украинцу. Предложение, которое побьет рекорд
Футбол | 15.10.2025, 07:04
Ямаль может уехать играть к украинцу. Предложение, которое побьет рекорд
Ямаль может уехать играть к украинцу. Предложение, которое побьет рекорд
Известный тренер: «Команда Шовковского больше всего разочаровала»
Футбол | 15.10.2025, 10:37
Известный тренер: «Команда Шовковского больше всего разочаровала»
Известный тренер: «Команда Шовковского больше всего разочаровала»
Игорь СУРКИС: «К сожалению, наш футбол понес тяжелую утрату»
Футбол | 15.10.2025, 07:56
Игорь СУРКИС: «К сожалению, наш футбол понес тяжелую утрату»
Игорь СУРКИС: «К сожалению, наш футбол понес тяжелую утрату»
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
DaVinci
По факту так, але ж причина в тому, що Ребров використовує його не на своїй позиції. В центрі має грати трійка Єрмолюк-Маліновський-Судаков. Можна ще Калюжного випускати в залежності від суперника.
Ну а решта, або баласт, або на 15-20 хв випускати... Вибір в центрі слабенький
Ответить
0
Enthiran
Ещё не вечер, Василий!  Посмотрим на события, когда Фортуна отвернётся.
Ответить
0
MaximusOne
Малиновський закрив відсутність Судакова, але все ж він грав ближче до воріт суперника, так повинен грати і Судаков, щоб з нього було більше користі.
Ответить
0
inoj
Ще яка відчутна - нарешті ЗУ почала вигравати
Ответить
-1
Популярные новости
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
13.10.2025, 23:42 7
Футбол
Динамо скоро получит подкрепление в лице футболиста сборной Украины
Динамо скоро получит подкрепление в лице футболиста сборной Украины
14.10.2025, 09:30 7
Футбол
РЕБРОВ: «Сейчас тяжело выехать из Украины. Я не знаю, в каком он состоянии»
РЕБРОВ: «Сейчас тяжело выехать из Украины. Я не знаю, в каком он состоянии»
13.10.2025, 10:10
Футбол
Леонид БУРЯК: «Что он делает в сборной Украины? Не люблю таких футболистов»
Леонид БУРЯК: «Что он делает в сборной Украины? Не люблю таких футболистов»
14.10.2025, 08:25 13
Футбол
Все ждут решение Усика. Супертяж нацелился на титул украинца
Все ждут решение Усика. Супертяж нацелился на титул украинца
14.10.2025, 00:01
Бокс
Решение принято. В Реале определились с ролью Лунина после ухода Куртуа
Решение принято. В Реале определились с ролью Лунина после ухода Куртуа
13.10.2025, 21:50 1
Футбол
Юлиан Бойко разгромил знаменитого ветерана, 6-кратного вице-чемпиона мира
Юлиан Бойко разгромил знаменитого ветерана, 6-кратного вице-чемпиона мира
14.10.2025, 23:17
Снукер
Дубль и рекорд Роналду. Португалия упустила победу над Венгрией на 90+1-й
Дубль и рекорд Роналду. Португалия упустила победу над Венгрией на 90+1-й
14.10.2025, 23:45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем