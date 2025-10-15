Василий КОБИН: «Потеря Судакова не стала ощутимой для сборной Украины»

Известный украинский тренер Василий Кобин считает, что национальная сборная Украины почти не почувствовала потерю Георгия Судакова в октябрьских матчах отбора чемпионата мира 2026 года.

– Не смог помочь национальной команде Георгий Судаков. Действительно ли это большая потеря для сборной Украины именно сейчас?

Если брать те матчи, которые проводил Георгий за сборную, то в принципе... Я думаю, что у нас много игроков, которые могли бы закрыть его позицию. Как показали игры, достаточно безболезненной оказалась для сборной Украины травма Георгия. Есть много игроков: тот же Малиновский, тот же Очеретько… Они могут закрыть эту позицию и сыграть качественно.

Конечно, где-то не хватало Георгия, но я считаю, что это не существенная проблема. Вообще, мы не должны зависеть от одного игрока. У нас должна быть качественная команда, хорошо работающая и на оборону, и на атаку. Зависеть от одного игрока – это очень и очень неправильно, потому что у нас есть качественные игроки, которые могут заменить друг друга, – сказал Кобин.

После четырех сыгранных матчей подопечные Сергея Реброва находятся на второй строчке турнирной таблицы. «Сине-желтые» набрали семь зачетных пунктов после 4 сыгранных матчей.