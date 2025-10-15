Кобин объяснил проблемы Довбика в Роме: «Было много вопросов»
Специалист пожелал удачи украинскому форварду
Известный украинский тренер Василий Кобин объяснил проблемы форварда национальной сборной Украины Артема Довбика на старте нового сезона. Кобин заявил, что на Артема сильно повлияла ситуация в клубе.
– Вы говорите о реализации... Действительно, давно за сборную не забивают наши форварды: Ванат, Довбик! В чем видите проблему Артема Довбика, у которого не задался старт нынешнего сезона?
– Я считаю, что в первую очередь – это проблемы в клубе, которые у него были. Неопределенность по поводу того, где он продолжит свою карьеру. Это очень мешает игрокам, потому что он не понимает, где он будет, где будет начинать сезон – это давление, но сейчас, как я понял, у него все хорошо, он начинает быть полезным своей команде.
Сейчас не все так хорошо с реализацией, но самое главное, что он понял, в каком клубе будет играть. Сейчас есть стабильность в его вопросе по поводу клубной карьеры. Было много вопросов в трансферном окне! Я думаю, он и сам не понимал, где он начнет сезон, но сейчас все хорошо, – сказал Василий.
Артем Довбик мог покинуть расположение римской Ромы в летнее трансферное окно, но остался в Риме. В стартовых турах нового сезона Джан Пьеро Гасперини почти не доверял украинцу, но со временем это изменилось. В активе Артема гол (в ворота Вероны) и ассист (в матче против Фиорентины).
