Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кобин объяснил проблемы Довбика в Роме: «Было много вопросов»
Чемпионат мира
15 октября 2025, 08:51 |
158
0

Кобин объяснил проблемы Довбика в Роме: «Было много вопросов»

Специалист пожелал удачи украинскому форварду

15 октября 2025, 08:51 |
158
0
Кобин объяснил проблемы Довбика в Роме: «Было много вопросов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Известный украинский тренер Василий Кобин объяснил проблемы форварда национальной сборной Украины Артема Довбика на старте нового сезона. Кобин заявил, что на Артема сильно повлияла ситуация в клубе.

– Вы говорите о реализации... Действительно, давно за сборную не забивают наши форварды: Ванат, Довбик! В чем видите проблему Артема Довбика, у которого не задался старт нынешнего сезона?

– Я считаю, что в первую очередь – это проблемы в клубе, которые у него были. Неопределенность по поводу того, где он продолжит свою карьеру. Это очень мешает игрокам, потому что он не понимает, где он будет, где будет начинать сезон – это давление, но сейчас, как я понял, у него все хорошо, он начинает быть полезным своей команде.

Сейчас не все так хорошо с реализацией, но самое главное, что он понял, в каком клубе будет играть. Сейчас есть стабильность в его вопросе по поводу клубной карьеры. Было много вопросов в трансферном окне! Я думаю, он и сам не понимал, где он начнет сезон, но сейчас все хорошо, – сказал Василий.

Артем Довбик мог покинуть расположение римской Ромы в летнее трансферное окно, но остался в Риме. В стартовых турах нового сезона Джан Пьеро Гасперини почти не доверял украинцу, но со временем это изменилось. В активе Артема гол (в ворота Вероны) и ассист (в матче против Фиорентины).

По теме:
Кобин назвал Реброву игроков, которых необходимо вызвать в сборную Украины
«Много взлетов и падений». Генрих Мхитарян высказался о своем будущем
Андрей ВОРОБЕЙ: «От него много ожидали. Но сейчас не получается что-то»
Артем Довбик Джан Пьеро Гасперини Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Василий Кобин
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сабо не понимает, почему Ребров не вызвал в сборную этого футболиста
Футбол | 14 октября 2025, 08:55 0
Сабо не понимает, почему Ребров не вызвал в сборную этого футболиста
Сабо не понимает, почему Ребров не вызвал в сборную этого футболиста

Йожеф считает, что вызов заслужил Александр Караваев

Ямаль может уехать играть к украинцу. Предложение, которое побьет рекорд
Футбол | 15 октября 2025, 07:04 1
Ямаль может уехать играть к украинцу. Предложение, которое побьет рекорд
Ямаль может уехать играть к украинцу. Предложение, которое побьет рекорд

«ПСЖ» готов заплатить за испанца 250 миллионов евро

ЛЕОНЕНКО: «Он играет ниже своего уровня. Почему этого не видит Ребров?»
Футбол | 14.10.2025, 10:49
ЛЕОНЕНКО: «Он играет ниже своего уровня. Почему этого не видит Ребров?»
ЛЕОНЕНКО: «Он играет ниже своего уровня. Почему этого не видит Ребров?»
Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам
Футбол | 14.10.2025, 20:56
Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам
Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам
Биловар поделился мыслями о возможной смене гражданства
Футбол | 15.10.2025, 07:38
Биловар поделился мыслями о возможной смене гражданства
Биловар поделился мыслями о возможной смене гражданства
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо скоро получит подкрепление в лице футболиста сборной Украины
Динамо скоро получит подкрепление в лице футболиста сборной Украины
14.10.2025, 09:30 7
Футбол
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
14.10.2025, 16:23 118
Футбол
Все ждут решение Усика. Супертяж нацелился на титул украинца
Все ждут решение Усика. Супертяж нацелился на титул украинца
14.10.2025, 00:01
Бокс
РЕБРОВ: «Сейчас тяжело выехать из Украины. Я не знаю, в каком он состоянии»
РЕБРОВ: «Сейчас тяжело выехать из Украины. Я не знаю, в каком он состоянии»
13.10.2025, 10:10
Футбол
Исландия – Франция – 2:2. Боевой паритет соперников Украины. Видео голов
Исландия – Франция – 2:2. Боевой паритет соперников Украины. Видео голов
14.10.2025, 00:53
Футбол
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
15.10.2025, 07:29 20
Футбол
Ребров выбрал стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном
Ребров выбрал стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном
13.10.2025, 20:17 67
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем