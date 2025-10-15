Кобин объяснил проблемы Довбика в Роме: «Было много вопросов»

Известный украинский тренер Василий Кобин объяснил проблемы форварда национальной сборной Украины Артема Довбика на старте нового сезона. Кобин заявил, что на Артема сильно повлияла ситуация в клубе.

– Вы говорите о реализации... Действительно, давно за сборную не забивают наши форварды: Ванат, Довбик! В чем видите проблему Артема Довбика, у которого не задался старт нынешнего сезона?

– Я считаю, что в первую очередь – это проблемы в клубе, которые у него были. Неопределенность по поводу того, где он продолжит свою карьеру. Это очень мешает игрокам, потому что он не понимает, где он будет, где будет начинать сезон – это давление, но сейчас, как я понял, у него все хорошо, он начинает быть полезным своей команде.

Сейчас не все так хорошо с реализацией, но самое главное, что он понял, в каком клубе будет играть. Сейчас есть стабильность в его вопросе по поводу клубной карьеры. Было много вопросов в трансферном окне! Я думаю, он и сам не понимал, где он начнет сезон, но сейчас все хорошо, – сказал Василий.

Артем Довбик мог покинуть расположение римской Ромы в летнее трансферное окно, но остался в Риме. В стартовых турах нового сезона Джан Пьеро Гасперини почти не доверял украинцу, но со временем это изменилось. В активе Артема гол (в ворота Вероны) и ассист (в матче против Фиорентины).