ФОТО. Гуцуляк догнал Зозулю и Судакова в списке бомбардиров сборной

Полузащитник сборной Украины Алексей Гуцуляк забил гол в матче против команды Азербайджана в 4-ом туре квалификации чемпионата мира по футболу 2026 года.

В персональной копилке 27-летнего вингера уже 4 забитых мяча за команду. По данному показателю он сравнялся с Георгием Судаковым, Романом Зозулей, Ярославом Ракицким и Тарасом Степаненко, но опередил их по дополнительным показателям.

В списке бомбардиров национальной команды украинский футболист занимает 28-е место. Лучшим бомбардиром по-прежнему остается Андрей Шевченко, на счету которого 48 голов. Вторую строчку занимает Андрей Ярмоленко – 46 голов. Топ-3 замыкает Евгений Коноплянка – 21 забитый мяч.

Квалификационный матч ЧМ-2026 Украина – Азербайджан прошел в Кракове 13 октября. «Сине-желтые» одержали непростую победу – 2:1.