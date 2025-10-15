Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Азербайджане нашли неожиданного виновника поражения от Украины
Чемпионат мира
15 октября 2025, 05:22 |
386
0

Акцентировали внимание на судействе

УАФ

Известный азербайджанский портал Idman.biz обвинил главного арбитра последнего поединка в помощи сборной Украины.

«Азербайджан провел достойный матч и даже мог открыть счет первым, но не реализовал свой момент. После этого арбитр продемонстрировал не слишком высокий уровень, часто закрывая глаза на нарушения со стороны украинцев.

Создается впечатление, что в этот вечер судья больше симпатизировал сборной Украины – он мог более строго наказать команду Реброва. Не были показаны красные карточки Малиновскому, Михайличенко и Бондаренко, хотя фолы на это заслуживали. В целом арбитраж вышел скорее в пользу украинцев: грубость с их стороны оставалась без наказания, тогда как нарушения Азербайджана фиксировались сразу», – отмечает портал.

13 октября прошел матч 4-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Азербайджана. Поединок прошел на стадионе МКС Краковия в польском городе Краков. Номинальные хозяева победили 2:1. Голы за украинцев сегодня забивали Алексей Гуцуляк и Руслан Малиновский.

По теме:
Испания – Болгария – 4:0. Дубль Мерино. Видео голов и обзор матча
Два ассиста Месси. Аргентина отгрузила 6 мячей в ворота Пуэрто-Рико
Латвия – Англия – 0:5. Дубль Гарри Кейна. Видео голов и обзор матча
сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан судейство
Дмитрий Олейник Источник: Idman.biz
