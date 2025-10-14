Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  МАЛИНОВСКИЙ: «Победы над Францией и Исландией? Это у букмекеров спросите»
Чемпионат мира
14 октября 2025, 04:03 |
МАЛИНОВСКИЙ: «Победы над Францией и Исландией? Это у букмекеров спросите»

Автор гола + ассиста и Лев матча Украина – Азербайджан оценил победу сине-желтых

МАЛИНОВСКИЙ: «Победы над Францией и Исландией? Это у букмекеров спросите»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский, который был признан Львом матча отбора ЧМ-2026 против Азербайджана благодаря голу и ассисту, прокомментировал победу сине-желтых:

– Руслан, поздравляем с победой. Два поединка, три гола, результативная передача. Это, пожалуй, самый успешный твой приезд в сборную за всю историю?

– Спасибо. Если такие цифры, то, наверное, да. Но не хочется летать нигде, потому что есть еще две игры. Нужно будет набирать минимум два очка. Очень приятно, что забил, и за Алексея очень рад. Он очень хорошо работал – это было видно как на тренировках, так и в играх. У него очень классные качества, классная левая нога, и он очень хорошо играет головой. Сегодня и головой забил и отдал. Поздравляю всех украинцев, всех болельщиков с этой победой.

– Как ты почуствовал эту сборную? Тебя не было год. Может изменилось что-нибудь?

– Появились некоторые молодые игроки, которые получили первые вызовы… Конечно, не хватает некоторых ребят: Яремчук, Зубков, Зинченко, Цыганко. Тех ребят, которые были до этого. Конечно, я очень рад видеть всех: Миколенко, Шапаренко, Бущана, Забарный, Матвиенко. Всех ребят, с кем мы были очень много лет. У нас всегда была отличная атмосфера. Я знаю, что они выходят и отдают 100% на поле.

– По ожиданиям матч с Исландией должен быть сложнее, а выглядело наконец наоборот. Почему с Азербайджаном дался поединок посложнее?

– Если бы в первом тайме забили второй мяч, может, забили бы и третий, и четвертый. Конечно, есть давление, ответственность. Может, немного спешили в некоторых ситуациях, хотели забить быстрый мяч, второй мяч, третий. Может, это и сыграло с нами такую ​​шутку неприятную. Я же говорю, что самое главное – это победа. Вы также видите, что Исландия также сыграла с Францией 2:2. Не так много моментов сделали, но забили два мяча Франции. Футбол таков: решают эпизоды.

– Было много критики в адрес сборной во время сентябрьского сбора. Сейчас какое психологическое настроение после двух побед подряд?

– Я критику не читал, не видел. Результаты были, конечно, больше… что с Азербайджаном сыграли 1:1. Как я говорил, эпизоды решают, поэтому нужно сделать анализ ошибок и готовиться к финальным матчам. Потому что мы выиграли две игры и все впереди. Групповой этап – это не одна, не две игры, где ты можешь: выиграл или проиграл. Здесь это длинный путь, в котором мы должны быть сконцентрированы и играть до конца.

– Две победы над Францией и Исландией реальны?

– Это, знаете ли, это букмекеров спросите. Я шучу, конечно, но это как «реально»? Все реально в футболе, но нужно готовиться сначала во Францию, потом уже будет следующий матч.

Видеообзор матча Украина – Азербайджан (2:1)

Артем ДОВБИК: «Гол нас немножко встряхнул. Хорошо, что так все закончилось»
Северная Ирландия – Германия – 0:1. Как забил Вольтемаде. Видео голов
Словакия – Люксембург – 2:0. Квалификация ЧМ-2026. Видео голов, обзор матча
Руслан Малиновский сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу Украина - Азербайджан ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков Источник: UA-Football
Arera
Когда жена будет мотивировать мужа на оставшееся две игры, скажите Руслану чтобы он хорошенько пружины смазал кровати..
