БОНДАРЬ: «Ребров сказал, что все может быть, настраиваемся на первое место»

Центральный защитник сборной Украины Валерий Бондарь, который на клубном уровне защищает цвета донецкого Шахтера, поделился эмоциями после выигранного матча у команды Азербайджана (2:1) в квалификации чемпионата мира 2026:

«Главная задача была получить 3 балла. С этим справились и порадовали болельщиков. В принципе, удовлетворительно. Если честно, я не был в перерыве в раздевалке, потому не могу сказать, что говорил тренер.

[Во время замены] тренер сказал ничего по игре не менять. Играли так, как нужно было играть – 4-1-4-1. Я выходил крайним защитником играть. Ноябрьские матчи? Тренер [Сергей Ребров] сказал, что все может быть, поэтому настраиваемся на первое место».

После четырех туров Украины располагается на втором месте с 7 очками. Лидером является сборная Франции с 10 пунктами. Третья позиция у Исландии (4), Азербайджан идет четвертым.

В ноябре подопечные Сергея Реброва поборются против Франции и Исландии.

Видеообзор матча Украина – Азербайджан (2:1)