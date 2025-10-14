Шевченко лаконично отреагировал на победу Украины над Азербайджаном

Президент УАФ Андрей Шевченко поделился эмоциями после победы национальной сборной Украины над Азербайджаном (2:1) в матче отбора к чемпионату мира 2026 года.

«Еще одна победа. Поздравляю, команда!, – лаконично написал Андрей Шевченко в stories в Instagram.

После четырех сыгранных матчей подопечные Сергея Реброва находятся на второй строчке турнирной таблицы. «Сине-желтые» набрали семь зачетных пунктов после 4 сыгранных матчей.