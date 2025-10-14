Жена Малиновского объяснила безумную игру Руслана за сборную Украины

Национальная сборная Украины провела октябрьские матчи отбора к чемпионату мира 2026 года. Подопечные Сергея Реброва одержали безумную победу над Исландией (5:3) и минимально переиграли Азербайджан (2:1).

Настоящим героем октябрьских матчей национальной команды стал полузащитник итальянского Дженоа Руслан Малиновский. Футболист дважды забил исландцам, а в матче против Азербайджана записал в свой актив гол+ассист.

Жена Руслана Малиновского, Роксана, в беседе с редактором Sport.ua, лаконично отреагировала на бешеную игру мужчины, раскрыв секрет успеха: «Я умею мотивировать», – написала девушка.

После четырех сыгранных матчей подопечные Сергея Реброва находятся на второй строчке турнирной таблицы.«Сине-желтые» набрали семь зачетных пунктов после 4 сыгранных матчей.