Жена Малиновского объяснила безумную игру Руслана за сборную Украины
Роксана поделилась секретом успеха Руслана
Национальная сборная Украины провела октябрьские матчи отбора к чемпионату мира 2026 года. Подопечные Сергея Реброва одержали безумную победу над Исландией (5:3) и минимально переиграли Азербайджан (2:1).
Настоящим героем октябрьских матчей национальной команды стал полузащитник итальянского Дженоа Руслан Малиновский. Футболист дважды забил исландцам, а в матче против Азербайджана записал в свой актив гол+ассист.
Жена Руслана Малиновского, Роксана, в беседе с редактором Sport.ua, лаконично отреагировала на бешеную игру мужчины, раскрыв секрет успеха: «Я умею мотивировать», – написала девушка.
После четырех сыгранных матчей подопечные Сергея Реброва находятся на второй строчке турнирной таблицы.«Сине-желтые» набрали семь зачетных пунктов после 4 сыгранных матчей.
