Сборная УКРАИНЫ
14 октября 2025, 00:12
Жена Малиновского объяснила безумную игру Руслана за сборную Украины

Роксана поделилась секретом успеха Руслана

Жена Малиновского объяснила безумную игру Руслана за сборную Украины
Национальная сборная Украины провела октябрьские матчи отбора к чемпионату мира 2026 года. Подопечные Сергея Реброва одержали безумную победу над Исландией (5:3) и минимально переиграли Азербайджан (2:1).

Настоящим героем октябрьских матчей национальной команды стал полузащитник итальянского Дженоа Руслан Малиновский. Футболист дважды забил исландцам, а в матче против Азербайджана записал в свой актив гол+ассист.

Жена Руслана Малиновского, Роксана, в беседе с редактором Sport.ua, лаконично отреагировала на бешеную игру мужчины, раскрыв секрет успеха: «Я умею мотивировать», – написала девушка.

После четырех сыгранных матчей подопечные Сергея Реброва находятся на второй строчке турнирной таблицы.«Сине-желтые» набрали семь зачетных пунктов после 4 сыгранных матчей.

По теме:
Ребров критически обратился к игрокам сборной после матча с Азербайджаном
ФОТО. Лунин без слов отреагировал на победу Украины над Азербайджаном
Шевченко лаконично отреагировал на победу Украины над Азербайджаном
Роксана Малиновская Руслан Малиновский сборная Украины по футболу Украина - Азербайджан Исландия - Украина
