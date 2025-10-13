Рейтинг ATP. Какие позиции у двоюродных братьев, которые покорили Шанхай

13 октября ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. Прошлые две недели мужчины провели на турнире ATP 1000 в Шанхае, Китай.

Сенсационным чемпионом стал представитель Монако Валентен Вашеро, который в финале переиграл своего двоюродного брата Артура Риндеркнеша. Вашеро поднялся с 204-го места на 40-е, дебютировав в топ-100, а Риндеркнеш стал 28-й ракеткой мира (плюс 26 позиций).

Лидером рейтинга ATP остается Карлос Алькарас. На второй строчке идет Янник Синнер. Отрыв Алькараса от Синнер увеличился и теперь составляет 1340 очков – Янник в Шанхае не сумел защитить прошлогодний трофей.

В первую пятерку также входят Александр Зверев, Тейлор Фритц и Новак Джокович. В топ-10 произошло только одно изменение: Лоренцо Музетти поднялся на восьмое место, а Джек Дрейпер опустился на девятое.

Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис занимает 65-ю позицию в обновленном рейтинге ATP, потеряв 10 мест.

Топ-10 рейтинга ATP

Украинцы в рейтинге ATP