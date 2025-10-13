Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Рейтинг ATP. Какие позиции у двоюродных братьев, которые покорили Шанхай
ATP
13 октября 2025, 20:05 |
118
1

Рейтинг ATP. Какие позиции у двоюродных братьев, которые покорили Шанхай

Вашеро поднялся на 40-е место, Риндеркнеш – на 28-е, отрыв Алькараса от Синнера увеличился

13 октября 2025, 20:05 |
118
1 Comments
Рейтинг ATP. Какие позиции у двоюродных братьев, которые покорили Шанхай
Getty Images/Global Images Ukraine. Артур Риндеркнеш и Валентен Вашеро

13 октября ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. Прошлые две недели мужчины провели на турнире ATP 1000 в Шанхае, Китай.

Сенсационным чемпионом стал представитель Монако Валентен Вашеро, который в финале переиграл своего двоюродного брата Артура Риндеркнеша. Вашеро поднялся с 204-го места на 40-е, дебютировав в топ-100, а Риндеркнеш стал 28-й ракеткой мира (плюс 26 позиций).

Лидером рейтинга ATP остается Карлос Алькарас. На второй строчке идет Янник Синнер. Отрыв Алькараса от Синнер увеличился и теперь составляет 1340 очков – Янник в Шанхае не сумел защитить прошлогодний трофей.

В первую пятерку также входят Александр Зверев, Тейлор Фритц и Новак Джокович. В топ-10 произошло только одно изменение: Лоренцо Музетти поднялся на восьмое место, а Джек Дрейпер опустился на девятое.

Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис занимает 65-ю позицию в обновленном рейтинге ATP, потеряв 10 мест.

Топ-10 рейтинга ATP

Украинцы в рейтинге ATP

По теме:
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 13–19.10
История: впервые за 24 года трофей Мастерса завоевал квалифайер
Вашеро стал самым низкорейтинговым чемпионом Мастерса. Чей рекорд он побил?
рейтинг ATP Карен Хачанов Вадим Урсу Тейлор Фритц Александр Зверев Александр Бублик Юрий Джавакян Алексей Крутых Вячеслав Белинский Алекс де Минаур Эрик Ваншельбойм Новак Джокович Александр Овчаренко Олег Приходько Владислав Орлов Виталий Сачко Янник Синнер Александр Брайнин Лоренцо Музетти Джек Дрейпер Карлос Алькарас (теннисист) Бен Шелтон ATP Шанхай Валентен Вашеро Артур Риндеркнеш
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирные таблицы ЧМ. Драматичная победа Луческу, сухой лист от Польши
Футбол | 13 октября 2025, 06:23 1
Турнирные таблицы ЧМ. Драматичная победа Луческу, сухой лист от Польши
Турнирные таблицы ЧМ. Драматичная победа Луческу, сухой лист от Польши

12 октября состоялись очередные матчи отбора к ЧМ в зоне УЕФА

Рейтинг WTA. Ястремская вернулась в топ-30, Пегула обошла Андрееву
Теннис | 13 октября 2025, 17:41 0
Рейтинг WTA. Ястремская вернулась в топ-30, Пегула обошла Андрееву
Рейтинг WTA. Ястремская вернулась в топ-30, Пегула обошла Андрееву

Элина Свитолина осталась на 13-м месте, Марта Костюк потеряла 2 позиции и идет 28-й

Капитан Реала провел беседу с Луниным. Андрей не может в это поверить
Футбол | 13.10.2025, 07:50
Капитан Реала провел беседу с Луниным. Андрей не может в это поверить
Капитан Реала провел беседу с Луниным. Андрей не может в это поверить
Революция для сборных. УЕФА хочет изменить формат квалификаций ЧЕ и ЧМ
Футбол | 13.10.2025, 13:00
Революция для сборных. УЕФА хочет изменить формат квалификаций ЧЕ и ЧМ
Революция для сборных. УЕФА хочет изменить формат квалификаций ЧЕ и ЧМ
Украина – Азербайджан. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 13.10.2025, 15:31
Украина – Азербайджан. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Украина – Азербайджан. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
Я зрозумів, чого Сіннер знявся. Йому його очки дуже сподобались, не захотів ось так відразу змінювати )
Ответить
0
Популярные новости
Аргентина на высоте. Определена первая полуфинальная пара на ЧМ-2025 U-20
Аргентина на высоте. Определена первая полуфинальная пара на ЧМ-2025 U-20
12.10.2025, 04:39 1
Футбол
Быстрый нокаут. Известный боксер из Украины уничтожил соперника за 2 раунда
Быстрый нокаут. Известный боксер из Украины уничтожил соперника за 2 раунда
11.10.2025, 19:40
Бокс
РЕБРОВ: «В Баку сильно мешало поле, а теперь будет совсем другая игра»
РЕБРОВ: «В Баку сильно мешало поле, а теперь будет совсем другая игра»
12.10.2025, 18:55 53
Футбол
Реал нашел долгосрочную замену Куртуа. Похоже, Лунин шанса так и не получит
Реал нашел долгосрочную замену Куртуа. Похоже, Лунин шанса так и не получит
11.10.2025, 17:00 19
Футбол
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
12.10.2025, 08:12 13
Футбол
Победитель в Шанхае заработал за трофей в 2 раза больше, чем за всю карьеру
Победитель в Шанхае заработал за трофей в 2 раза больше, чем за всю карьеру
12.10.2025, 16:05 1
Теннис
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
12.10.2025, 16:29 9
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
12.10.2025, 07:43 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем