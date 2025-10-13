Чемпионат мира13 октября 2025, 17:10 | Обновлено 13 октября 2025, 17:29
357
0
ФОТО. Диего Арройо из Шахтера сыграл товарищеский матч за сборную Боливии
Сборная Боливии в спарринге в Стамбуле переиграла команду Иордании
Защитник Шахтера Диего Арройо сыграл товарищеский матч за сборную Боливии.
Сборная Боливии в спарринге в турецком Стамбуле (10 октября) переиграла команду Иордании (1:0).
Единственный гол забил Робсон Матеус на 90-й минуте.
Диего Арройо вышел в стартовом составе и отыграл весь матч за Боливию.
ВИДЕО. Боливия – Иордания – 1:0 (Робсон Матеус, 90)
