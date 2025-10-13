Защитник Шахтера Диего Арройо сыграл товарищеский матч за сборную Боливии.

Сборная Боливии в спарринге в турецком Стамбуле (10 октября) переиграла команду Иордании (1:0).

Единственный гол забил Робсон Матеус на 90-й минуте.

Диего Арройо вышел в стартовом составе и отыграл весь матч за Боливию.

ВИДЕО. Боливия – Иордания – 1:0 (Робсон Матеус, 90)

ФОТО. Диего Арройо из Шахтера сыграл товарищеский матч за сборную Боливии