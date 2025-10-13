ФОТО. Диего Арройо из Шахтера сыграл товарищеский матч за сборную Боливии

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная Боливии в спарринге в Стамбуле переиграла команду Иордании

Диего Арройо

Защитник Шахтера Диего Арройо сыграл товарищеский матч за сборную Боливии.

Сборная Боливии в спарринге в турецком Стамбуле (10 октября) переиграла команду Иордании (1:0).

Единственный гол забил Робсон Матеус на 90-й минуте.

Диего Арройо вышел в стартовом составе и отыграл весь матч за Боливию.

ВИДЕО. Боливия – Иордания – 1:0 (Робсон Матеус, 90)

Шахтер Донецк сборная Боливии по футболу ЧМ-2026 по футболу Диего Арройо фото сборная Иордании по футболу товарищеские матчи видео голов и обзор
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
