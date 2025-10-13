Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, на какой срок дисквалифицирован Ракицкий
Украина. Первая лига
13 октября 2025, 13:00 |
1953
2

Стало известно, на какой срок дисквалифицирован Ракицкий

У капитана команды – дисквалификация, пятеро – на больничном

13 октября 2025, 13:00 |
1953
2 Comments
Стало известно, на какой срок дисквалифицирован Ракицкий
ФК Черноморец

С непростыми испытаниями придется столкнуться одному из лидеров чемпионата первой лиги, одесскому «Черноморцу», в матче с «Прикарпатьем» в Ивано-Франковске. Это связано с серьезными кадровыми проблемами, от которых команда Александра Кучера никак не может избавиться. По этой причине на прикарпатскую землю она прибыла без целой группы футболистов.

Как стало известно корреспонденту Sport.ua, главными кадровыми потерями «Черноморца» являются два опытных исполнителя - 36-летний защитник Ярослав Ракицкий и 31-летний нападающий Алексей Хобленко. Первый из них отбывает дисквалификацию после удаления в предыдущем поединке с сумской «Викторией», а второй восстанавливается после повреждения боковой связки коленного сустава. Что касается капитана команды Ракицкого, то он получил наказание в виде пропуска одного матча.

Однако только этими игроками проблемы не ограничиваются. В клубном лазарете находятся также Богдан Белошевский, Мухаммед Хобе, Кирилл Попов и Артем Присяжнюк. Все четверо восстанавливаются после травм разного характера, однако не все рассчитывают на скорое возвращение в строй. Ближе всего к этому Присяжнюк, который из-за серьезного повреждения и рецидива пропустил почти полтора года.

Ранее Александр Кучер рассказал, как «Черноморец» пережил нападение на Одессу.

По теме:
Первая лига. 11-й тур, 13 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Гармаш и Рыбалка? Рябоконь планирует забрать игроков Лесного у Левый Берег
Аномальная результативность. Клубы УПЛ установили новый рекорд чемпионата
Черноморец Одесса Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Прикарпатье Ивано-Франковск Ярослав Ракицкий дисквалификация Алексей Хобленко травма Богдан Билошевский Кирилл Попов Артем Присяжнюк инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Я снова буду тренером». Зидан назвал две команды, где хочет работать
Футбол | 13 октября 2025, 14:11 0
«Я снова буду тренером». Зидан назвал две команды, где хочет работать
«Я снова буду тренером». Зидан назвал две команды, где хочет работать

Ювентус и сборная Франции

Источник: Шовковский принял неожиданное решение в отношении капитана Динамо
Футбол | 13 октября 2025, 00:02 6
Источник: Шовковский принял неожиданное решение в отношении капитана Динамо
Источник: Шовковский принял неожиданное решение в отношении капитана Динамо

Тренер не видит в своей тактической схеме Буяльского

Вратарь сборной Украины обиделся на тренера. Он больше не хочет там играть
Футбол | 13.10.2025, 06:59
Вратарь сборной Украины обиделся на тренера. Он больше не хочет там играть
Вратарь сборной Украины обиделся на тренера. Он больше не хочет там играть
А Суркис отпустит? Украинец из Динамо может переехать в топовую лигу
Футбол | 13.10.2025, 07:56
А Суркис отпустит? Украинец из Динамо может переехать в топовую лигу
А Суркис отпустит? Украинец из Динамо может переехать в топовую лигу
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
Футбол | 12.10.2025, 16:29
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
так є Хачеріді
Ответить
0
Falko
"Стало відомо"... Це було відомо відразу. Рака вилучили за 2 жовті. Такі ситуації КДК не розглядає, 1 матч дискви автоматом. 
Ответить
0
Популярные новости
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина
12.10.2025, 08:55 3
Футбол
РЕБРОВ: «В Баку сильно мешало поле, а теперь будет совсем другая игра»
РЕБРОВ: «В Баку сильно мешало поле, а теперь будет совсем другая игра»
12.10.2025, 18:55 51
Футбол
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
11.10.2025, 08:33 4
Футбол
Окровавленный Постол завоевал титул в зрелищном противостоянии в Киеве
Окровавленный Постол завоевал титул в зрелищном противостоянии в Киеве
11.10.2025, 21:15
Бокс
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
11.10.2025, 08:25 5
Футбол
Фиаско Соболенко с 5:2. Пегула выбила первую ракетку и вышла в финал Уханя
Фиаско Соболенко с 5:2. Пегула выбила первую ракетку и вышла в финал Уханя
11.10.2025, 16:11 11
Теннис
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
12.10.2025, 01:23 2
Футбол
Украина в Исландии: никогда такого не было, и вряд ли когда еще будет
Украина в Исландии: никогда такого не было, и вряд ли когда еще будет
11.10.2025, 09:48 102
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем