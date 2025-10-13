Стало известно, на какой срок дисквалифицирован Ракицкий

С непростыми испытаниями придется столкнуться одному из лидеров чемпионата первой лиги, одесскому «Черноморцу», в матче с «Прикарпатьем» в Ивано-Франковске. Это связано с серьезными кадровыми проблемами, от которых команда Александра Кучера никак не может избавиться. По этой причине на прикарпатскую землю она прибыла без целой группы футболистов.

Как стало известно корреспонденту Sport.ua, главными кадровыми потерями «Черноморца» являются два опытных исполнителя - 36-летний защитник Ярослав Ракицкий и 31-летний нападающий Алексей Хобленко. Первый из них отбывает дисквалификацию после удаления в предыдущем поединке с сумской «Викторией», а второй восстанавливается после повреждения боковой связки коленного сустава. Что касается капитана команды Ракицкого, то он получил наказание в виде пропуска одного матча.

Однако только этими игроками проблемы не ограничиваются. В клубном лазарете находятся также Богдан Белошевский, Мухаммед Хобе, Кирилл Попов и Артем Присяжнюк. Все четверо восстанавливаются после травм разного характера, однако не все рассчитывают на скорое возвращение в строй. Ближе всего к этому Присяжнюк, который из-за серьезного повреждения и рецидива пропустил почти полтора года.

Ранее Александр Кучер рассказал, как «Черноморец» пережил нападение на Одессу.