Барселона не получала предложение на 400 млн евро за Ямаля
В каталонском клубе напомнили, что вингер не продается
«Барселона» не располагает никакими данными касательно предложения по трансферу испанского вингера Ламина Ямаля.
Как утверждает издание Marca, в каталонском клубе опровергли, что получили такое предложение. Сине-гранатовые в очередной раз подчеркнули, что Ямаль не продается.
В нынешнем сезоне 18-летний испанец забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи в четырех матчах национального чемпионата. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 200 миллионов евро.
Ранее издание Fichajes сообщило, что клуб из Саудовской Аравии сделал предложение в размере 400 миллионов евро за испанского футболиста.
