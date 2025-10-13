Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона не получала предложение на 400 млн евро за Ямаля
Испания
13 октября 2025, 12:57 |
192
0

Барселона не получала предложение на 400 млн евро за Ямаля

В каталонском клубе напомнили, что вингер не продается

13 октября 2025, 12:57 |
192
0
Барселона не получала предложение на 400 млн евро за Ямаля
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Ламин Ямаль

«Барселона» не располагает никакими данными касательно предложения по трансферу испанского вингера Ламина Ямаля.

Как утверждает издание Marca, в каталонском клубе опровергли, что получили такое предложение. Сине-гранатовые в очередной раз подчеркнули, что Ямаль не продается.

В нынешнем сезоне 18-летний испанец забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи в четырех матчах национального чемпионата. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 200 миллионов евро.

Ранее издание Fichajes сообщило, что клуб из Саудовской Аравии сделал предложение в размере 400 миллионов евро за испанского футболиста.

По теме:
«Он сам пройдет через это. Все делают ошибки». Мбаппе высказался о Ямале
Не Холанд и не Альварес. Барселона определилась с заменой Левандовски
Вот это поворот! Флик хочет покинуть Барселону из-за поступка суперзвезды
Ламин Ямаль Барселона Аль-Хиляль
Оксана Баландина Источник: Marca
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гармаш и Рыбалка? Рябоконь планирует забрать игроков Лесного у Левый Берег
Футбол | 13 октября 2025, 14:14 0
Гармаш и Рыбалка? Рябоконь планирует забрать игроков Лесного у Левый Берег
Гармаш и Рыбалка? Рябоконь планирует забрать игроков Лесного у Левый Берег

Коуч не исключил вариант приглашения Гармаша и Рыбалки в клуб Первой лиги

ОФИЦИАЛЬНО. Зидан назвал команду, ради которой снова станет тренером
Футбол | 12 октября 2025, 18:15 3
ОФИЦИАЛЬНО. Зидан назвал команду, ради которой снова станет тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Зидан назвал команду, ради которой снова станет тренером

Зизу официально сообщил, что хочет возглавить сборную Франции

«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
Футбол | 12.10.2025, 16:29
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
Стиль – ничто, результат – все
Футбол | 13.10.2025, 11:23
Стиль – ничто, результат – все
Стиль – ничто, результат – все
Капитан Реала провел беседу с Луниным. Андрей не может в это поверить
Футбол | 13.10.2025, 07:50
Капитан Реала провел беседу с Луниным. Андрей не может в это поверить
Капитан Реала провел беседу с Луниным. Андрей не может в это поверить
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стелла ЗАХАРОВА: «Мне больно это писать. Они просто погибают в нищете»
Стелла ЗАХАРОВА: «Мне больно это писать. Они просто погибают в нищете»
12.10.2025, 12:28 8
Другие виды
Украина в Исландии: никогда такого не было, и вряд ли когда еще будет
Украина в Исландии: никогда такого не было, и вряд ли когда еще будет
11.10.2025, 09:48 102
Футбол
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
11.10.2025, 18:55 2
Футбол
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
12.10.2025, 06:23 5
Футбол
Соболенко опозорилась. Определена финальная пара турнира WTA 1000 в Ухане
Соболенко опозорилась. Определена финальная пара турнира WTA 1000 в Ухане
11.10.2025, 17:21 4
Теннис
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
12.10.2025, 07:43 5
Футбол
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
11.10.2025, 08:25 5
Футбол
РЕБРОВ: «В Баку сильно мешало поле, а теперь будет совсем другая игра»
РЕБРОВ: «В Баку сильно мешало поле, а теперь будет совсем другая игра»
12.10.2025, 18:55 51
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем