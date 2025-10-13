Барселона не получала предложение на 400 млн евро за Ямаля

«Барселона» не располагает никакими данными касательно предложения по трансферу испанского вингера Ламина Ямаля.

Как утверждает издание Marca, в каталонском клубе опровергли, что получили такое предложение. Сине-гранатовые в очередной раз подчеркнули, что Ямаль не продается.

В нынешнем сезоне 18-летний испанец забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи в четырех матчах национального чемпионата. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 200 миллионов евро.

Ранее издание Fichajes сообщило, что клуб из Саудовской Аравии сделал предложение в размере 400 миллионов евро за испанского футболиста.