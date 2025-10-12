Предложение сделано. Ямаль может покинуть Барселону за 400 млн евро

Испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль привлекает внимание «Аль-Хиляля». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, клуб из Саудовской Аравии сделал предложение в размере 400 миллионов евро за 18-летнего футболиста, Будущее испанца в каталонском гранде не определено.

В текущем сезоне Ламин Ямаль провел пять матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» летом бесплатно попрощается с суперзвездой.