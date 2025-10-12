Барселона летом бесплатно попрощается с суперзвездой. Уже нашли замену

Польский нападающий Роберт Левандовски покинет каталонскую «Барселону» следующим летом. Об этом сообщает Sport.

По информации источника, руководство испанского гранда приняло решение не продлевать контракт с 37-летним футболистом. Причиной такого решения стал возраст форварда и ухудшение его физической формы.

Действующее соглашение между сторонами истекает летом 2026 года.

В качестве замены поляку «Барселона» рассматривает нападающего «Леванте» Карла Этта Эйонга.

В текущем сезоне Роберт Левандовски провел девять матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться четырьмя забитыми мячами.

