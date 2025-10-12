Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона летом бесплатно попрощается с суперзвездой. Уже нашли замену
Испания
12 октября 2025, 19:30 | Обновлено 12 октября 2025, 19:31
948
1

Барселона летом бесплатно попрощается с суперзвездой. Уже нашли замену

Каталонский гранд не намерен продлевать контракт с Левандовски

12 октября 2025, 19:30 | Обновлено 12 октября 2025, 19:31
948
1 Comments
Барселона летом бесплатно попрощается с суперзвездой. Уже нашли замену
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Польский нападающий Роберт Левандовски покинет каталонскую «Барселону» следующим летом. Об этом сообщает Sport.

По информации источника, руководство испанского гранда приняло решение не продлевать контракт с 37-летним футболистом. Причиной такого решения стал возраст форварда и ухудшение его физической формы.

Действующее соглашение между сторонами истекает летом 2026 года.

В качестве замены поляку «Барселона» рассматривает нападающего «Леванте» Карла Этта Эйонга.

В текущем сезоне Роберт Левандовски провел девять матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться четырьмя забитыми мячами.

Ранее Ямаль ответил на рекордное в истории предложение покинуть «Барселону».

По теме:
Реал готовит трансферную бомбу. Уже связались с окружением суперзвезды
Скрипник подтвердил приезд легионеров. Не помнит фамилию новичка
Сменил мяч на ракетку. Легенда Барселоны дебютировал в новом виде спорта
Роберт Левандовски Барселона свободный агент Леванте Карл Этта Эйонг трансферы трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: Sport.es
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров закрыл вопрос с Панатинаикосом. Тренер определился с будущим
Футбол | 12 октября 2025, 19:35 0
Ребров закрыл вопрос с Панатинаикосом. Тренер определился с будущим
Ребров закрыл вопрос с Панатинаикосом. Тренер определился с будущим

На пресс-конференции тренер рассказал, что останется с командой до окончания контракта

Полузащитник сборной Азербайджана: «Возьмем очки с Украиной и на выезде»
Футбол | 12 октября 2025, 13:08 5
Полузащитник сборной Азербайджана: «Возьмем очки с Украиной и на выезде»
Полузащитник сборной Азербайджана: «Возьмем очки с Украиной и на выезде»

Мурад Хачаев поделился эмоциями накануне матча против национальной сборной Украины

ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина
Футбол | 12.10.2025, 08:55
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
Снукер | 12.10.2025, 06:05
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
В Португалии рассказали о деталях травмы Судакова. Когда вернется в поле?
Футбол | 12.10.2025, 12:32
В Португалии рассказали о деталях травмы Судакова. Когда вернется в поле?
В Португалии рассказали о деталях травмы Судакова. Когда вернется в поле?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
zzg77
Суркіс, не спи!!!
Ответить
0
Популярные новости
Украина U-21 сохранила лидерство. Как выглядят таблицы квалификации ЧЕ U-21
Украина U-21 сохранила лидерство. Как выглядят таблицы квалификации ЧЕ U-21
10.10.2025, 23:23
Футбол
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
11.10.2025, 06:23 4
Футбол
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
11.10.2025, 08:25 5
Футбол
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
10.10.2025, 23:43 243
Футбол
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
11.10.2025, 08:33 4
Футбол
Усика предупредили, что его бой, о котором он мечтает, не состоится
Усика предупредили, что его бой, о котором он мечтает, не состоится
11.10.2025, 04:02
Бокс
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
12.10.2025, 07:43 5
Футбол
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
12.10.2025, 01:23 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем