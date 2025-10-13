Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Известный украинский клуб может исчезнуть: «Устроились на другие работы»
Украина. Вторая лига
ФК Лесное испытывает финансовые трудности

ФК Лесное.

Бывший главный тренер ФК Лисне Александр Рябоконь заявил, что у клуба большие проблемы. У некоторых футболистов не было денег, чтобы доехать на тренировку. Ряд игроков уже работает на других работах, чтобы иметь возможность обеспечивать семью.

– ФК Лесное, которое при вашем активном участии из любительского клуба стало профессиональным и вышло в лидеры Второй лиги, вы покинули с легким сердцем или осталась определенная оскомина, недоговоренность?

– Понимаете, если бы там была нормальная ситуация… И я говорю сейчас не только о больших задолженностях по зарплатам, но и вообще. Например, по тренировочному процессу. Если в воскресном цикле проводил две-три тренировки, это было еще хорошо.

И при этом бывало такое, что половина команды просто ребята не приходили на занятия, потому что не было просто денег доехать. Да и вообще, многие игроки уже устроились на другие работы… Грузчиками, монтажниками, потому что как-то людям нужно жить, – сказал Рябоконь.

Сам специалист уже покинул клуб, заявив, что не получил ни одной зарплаты. В настоящее время коуч возглавляет Левый Берег, в нынешнем сезоне выступающий в Первой лиге Украины.

Александр Рябоконь Лесное Вторая лига Украины
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
predominator
Страна воров и коррупционеров. Побыстрее хапнуть бабки, отмыть, а потом обанкротить. Здесь уже все умирает(
Ответить
0
Smilek99
Так а може не запрошувати Гармаша, Рибалку, Волошина і ко. з великими зарплатами, які не по корману керівництву? Може жити не одним днем, а працювати на розвиток і перспективу?
Ответить
0
