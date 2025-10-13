Известный украинский клуб может исчезнуть: «Устроились на другие работы»

Бывший главный тренер ФК Лисне Александр Рябоконь заявил, что у клуба большие проблемы. У некоторых футболистов не было денег, чтобы доехать на тренировку. Ряд игроков уже работает на других работах, чтобы иметь возможность обеспечивать семью.

– ФК Лесное, которое при вашем активном участии из любительского клуба стало профессиональным и вышло в лидеры Второй лиги, вы покинули с легким сердцем или осталась определенная оскомина, недоговоренность?

– Понимаете, если бы там была нормальная ситуация… И я говорю сейчас не только о больших задолженностях по зарплатам, но и вообще. Например, по тренировочному процессу. Если в воскресном цикле проводил две-три тренировки, это было еще хорошо.

И при этом бывало такое, что половина команды просто ребята не приходили на занятия, потому что не было просто денег доехать. Да и вообще, многие игроки уже устроились на другие работы… Грузчиками, монтажниками, потому что как-то людям нужно жить, – сказал Рябоконь.

Сам специалист уже покинул клуб, заявив, что не получил ни одной зарплаты. В настоящее время коуч возглавляет Левый Берег, в нынешнем сезоне выступающий в Первой лиге Украины.