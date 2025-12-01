Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
01 декабря 2025, 16:11
Милевский раскритиковал экс-игрока Динамо: «Он думает, что бессмертный?»

Известный футболист отреагировал на мобилизацию Дениса Гармаша

Милевский раскритиковал экс-игрока Динамо: «Он думает, что бессмертный?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Милевский

Бывший игрок киевского «Динамо» Артем Милевский раскритиковал Дениса Гармаша, который до 2023 года (с перерывами) играл за «бело-синих».

28 ноября стало известно о мобилизации опытного 35-летнего футболиста, который в нынешнем сезоне выступал за «Лесное» во Второй лиге Украины.

«Я себе не позволяю четыре года выходить по ночам из квартиры. Если у человека нет понятия... Тем более, что ты знаешь, что у тебя с этим проблемы. Вот какой нормальный человек будет этим заниматься? Как там было дальше я не знаю, но сам факт этого всего...

Может, я резко высказался (о предыдущей критике Гармаша – прим), но тогда у меня слов не было. Как его поймали? Остановили на дороге, проверили документы и все. Что дальше? Рвали карман или нет? Я не знаю. Я говорю о самом поступке Дениса.

Мозгов нет у человека ездить по ночам. У меня напрашивается только такой вывод. Я не то, чтобы зла ему желаю, дело в поступке. Денису уже не 20 лет, а 30+. Если он так делает, то думает, что бессмертный?» – сказал Милевский.

