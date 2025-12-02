Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский клуб получил технарь из‑за нарушения лимита легионеров
Украина. Премьер лига
02 декабря 2025, 14:51 | Обновлено 02 декабря 2025, 14:52
1073
1

Украинский клуб получил технарь из‑за нарушения лимита легионеров

Результат матча «Черноморец-2» – «Локомотив» был изменен

02 декабря 2025, 14:51 | Обновлено 02 декабря 2025, 14:52
1073
1 Comments
Украинский клуб получил технарь из‑за нарушения лимита легионеров
ФК Чорноморець

КДК УАФ засчитал техническое поражение «Черноморцу-2» в матче 20-го тура Второй лиги с «Локомотивом» из-за нарушения лимита легионеров.

«Рассмотрев материалы относительно возможного нарушения регламентных норм командой «Черноморец-2» (Одесса) во время матча 20-го тура чемпионата Украины среди команд клубов второй лиги ПФЛ «Черноморец-2» (Одесса) – «Локомотив» (Киев), который состоялся 23 ноября 2025 года, аннулировал результат матча, засчитал команде «Черноморец-2» (Одесса) техническое поражение со счетом 0:3, а команде «Локомотив» (Киев) – техническую победу со счетом 3:0 (за нарушение командой «Черноморец-2» (Одесса) регламентных норм, а именно – одновременное пребывание на поле в составе команды более 3 (трех) футболистов-легионеров)», – говорится в пояснении КДК.

После выхода на замену на 38-й минуте бразильца Жоао Нето на поле одновременно находилось 4 легионера одесситов, поскольку в стартовом составе команды вышли Мозес Жаржу, Мухамед Хобе и Энрике Райс.

По теме:
Виноваты болельщики. КДК оштрафовал Верес на значительную сумму
Форвард СК Полтава: «Это историческая победа для нашей команды»
Лидер СК Полтава пояснил сенсационную победу над Динамо: «Это не передать»
Черноморец-2 Одесса Локомотив Киев Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу техническое поражение
Иван Чирко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик продолжит карьеру в чемпионате Франции. Когда вернется украинец?
Футбол | 01 декабря 2025, 15:51 8
Мудрик продолжит карьеру в чемпионате Франции. Когда вернется украинец?
Мудрик продолжит карьеру в чемпионате Франции. Когда вернется украинец?

Ожидается, что в январе 2026 года вингер сборной Украины присоединится к «Страсбургу»

Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
Футбол | 02 декабря 2025, 06:23 31
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо

Динамо уступило Полтаве, а Шахтер с трудом спас игру с Кривбассом

Суркис принял решение, кто должен быть тренером Динамо, и провел переговоры
Футбол | 02.12.2025, 14:29
Суркис принял решение, кто должен быть тренером Динамо, и провел переговоры
Суркис принял решение, кто должен быть тренером Динамо, и провел переговоры
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
Футбол | 02.12.2025, 08:12
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
Лидер Шахтера: «Побольше уважения нужно. И следить, что говоришь»
Футбол | 02.12.2025, 11:59
Лидер Шахтера: «Побольше уважения нужно. И следить, что говоришь»
Лидер Шахтера: «Побольше уважения нужно. И следить, что говоришь»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
didora
Куди дивляться тренери, чи хто там відповідає за це питання?
Ответить
0
Популярные новости
Вторая уверенная победа в отборе. Сборная Украины обыграла сборную Дании
Вторая уверенная победа в отборе. Сборная Украины обыграла сборную Дании
30.11.2025, 20:51 16
Баскетбол
Моуриньо заговорил о Судакове и Трубине после безумной победы Бенфики
Моуриньо заговорил о Судакове и Трубине после безумной победы Бенфики
30.11.2025, 11:26
Футбол
Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
01.12.2025, 08:40 26
Футбол
Усик шокировал информацией о следующем сопернике. Это бывший чемпион мира
Усик шокировал информацией о следующем сопернике. Это бывший чемпион мира
01.12.2025, 14:23 10
Бокс
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
30.11.2025, 09:07 1
Бокс
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
01.12.2025, 07:44 5
Футбол
Сенсация с ассистом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Реала
Сенсация с ассистом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Реала
30.11.2025, 23:58 20
Футбол
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
30.11.2025, 08:40 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем