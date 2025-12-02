Украинский клуб получил технарь из‑за нарушения лимита легионеров

КДК УАФ засчитал техническое поражение «Черноморцу-2» в матче 20-го тура Второй лиги с «Локомотивом» из-за нарушения лимита легионеров.

«Рассмотрев материалы относительно возможного нарушения регламентных норм командой «Черноморец-2» (Одесса) во время матча 20-го тура чемпионата Украины среди команд клубов второй лиги ПФЛ «Черноморец-2» (Одесса) – «Локомотив» (Киев), который состоялся 23 ноября 2025 года, аннулировал результат матча, засчитал команде «Черноморец-2» (Одесса) техническое поражение со счетом 0:3, а команде «Локомотив» (Киев) – техническую победу со счетом 3:0 (за нарушение командой «Черноморец-2» (Одесса) регламентных норм, а именно – одновременное пребывание на поле в составе команды более 3 (трех) футболистов-легионеров)», – говорится в пояснении КДК.

После выхода на замену на 38-й минуте бразильца Жоао Нето на поле одновременно находилось 4 легионера одесситов, поскольку в стартовом составе команды вышли Мозес Жаржу, Мухамед Хобе и Энрике Райс.