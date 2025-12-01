Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Вторая лига
01 декабря 2025, 15:11 |
Шесть аматорских клубов претендуют на участие во Второй лиге 2026/27

«Авангард» , ФК «Брацлав», «Днестр» и еще несколько команд готовы перейти в профессионалы

ФК Авангард Лозовая

Шесть аматорских команд претендуют на участие во Второй лиге Украины в сезоне 2026/27. Об этом сообщила SportArena.

«Авангард» Лозовая, ФК «Брацлав», «Днестр» (Залещики), «Карбон» (Черкассы), «Кормил» (Яворов) и ФК «Николаев» (Львовская область) готовы подать заявку для участия в профессиональной лиге. Все команды играют в аматорском чемпионате.

В нынешнем сезоне третьего по силе дивизиона выступали 22 команды, однако ФК «Лесное» из Киевской области был исключен из чемпионата из-за финансовых проблем – команда не смогла сыграть две игры и по регламенту прекратила свои выступления во Второй лиге.

В Группе А лидером является «Куликов-Белка», которая набрала 42 балла и на три пункта опережает вторую команду житомирского «Полесья». Лидер группы B – «Колос-2» из Ковалевки – имеет в своем активе 45 очков. На втором месте разместился киевский «Локомотив» (42 балла).

Вторая лига Украины Авангард Лозовая Карбон Черкассы Кормил Яворов Николаев (Львовская обл)
Николай Тытюк Источник: Sportarena
ivankondrat96
Головне, що у цих бажаючих не повторилась ситуація, як з ФК Лісне. 
