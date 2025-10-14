Легенда Динамо назвал лучшую пару защитников в истории сборной Украины
Олег Кузнецов отметил Ващука и Головко
Легендарный экс-футболист киевского «Динамо» Олег Кузнецов назвал лучшую пару центральных защитников в истории национальной сборной Украины:
«Ващук/Головко, тут и говорить нечего. Со вторым приходом Лобановского в середине 90-х эта связка стала основной в Динамо и сборной Украины. Последние громкие результаты Динамо, а именно выход в полуфинал Лиги чемпионов, когда обыграли Реал, связаны с их именами. Ващук и Головко были лидерами команды и играли практически без замен. Эта связка без сомнения лучшая».
Ранее Олег Кузнецов рассказал, из-за чего некоторые игроки обиделись на киевское «Динамо».
