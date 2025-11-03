Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Леонид БУРЯК: «Шовковский и Ярмоленко? Не надо выносить сор из избы»
Украина. Премьер лига
03 ноября 2025, 02:32
Леонид БУРЯК: «Шовковский и Ярмоленко? Не надо выносить сор из избы»

Легенда клуба – о возможном конфликте

Леонид БУРЯК: «Шовковский и Ярмоленко? Не надо выносить сор из избы»
ФК Динамо. Леонид Буряк

Легенда «Динамо» Леонид Буряк высказался о возможном конфликте между Андреем Ярмоленко и Александром Шовковским.

«Это вопрос не ко мне, я не привык комментировать слухи. Это вам нужно спрашивать у Шовковского и Ярмоленко. Я так же, как и вы, прочитал эту информацию в СМИ. Не нужно выносить сор из избы. Я же не буду публично говорить о ссоре с женой, а Динамо – это и есть семья.

Конечно, у каждого футболиста могут быть обиды. В основе играет 11 человек, а десять сидит в запасе. В мое время тоже такое было. Бывало, что я с Лобановским по месяцу не здоровался, потому что имел свою позицию. Потом Валерий Васильевич подошел, извинился, обнял меня и сказал, что был не прав. Ну, это уже история», – сказал Буряк.

Леонид Буряк Андрей Ярмоленко Александр Шовковский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев
Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
