Леонид БУРЯК: «Шовковский и Ярмоленко? Не надо выносить сор из избы»

Легенда «Динамо» Леонид Буряк высказался о возможном конфликте между Андреем Ярмоленко и Александром Шовковским.

«Это вопрос не ко мне, я не привык комментировать слухи. Это вам нужно спрашивать у Шовковского и Ярмоленко. Я так же, как и вы, прочитал эту информацию в СМИ. Не нужно выносить сор из избы. Я же не буду публично говорить о ссоре с женой, а Динамо – это и есть семья.

Конечно, у каждого футболиста могут быть обиды. В основе играет 11 человек, а десять сидит в запасе. В мое время тоже такое было. Бывало, что я с Лобановским по месяцу не здоровался, потому что имел свою позицию. Потом Валерий Васильевич подошел, извинился, обнял меня и сказал, что был не прав. Ну, это уже история», – сказал Буряк.