Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЯРМОЛЕНКО о конфликте с Шовковским: «На камеру говорить не буду»
Украина. Премьер лига
27 октября 2025, 16:11 | Обновлено 27 октября 2025, 16:29
1364
2

ЯРМОЛЕНКО о конфликте с Шовковским: «На камеру говорить не буду»

Игрок уверяет, что все в порядке

27 октября 2025, 16:11 | Обновлено 27 октября 2025, 16:29
1364
2 Comments
ЯРМОЛЕНКО о конфликте с Шовковским: «На камеру говорить не буду»
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

После матча против Кривбасса лидер Динамо Андрей Ярмоленко полностью не опроверг информацию о конфликте с тренером Александром Шовковским, однако публично обсуждать это не готов.

«У меня никакого конфликта нет. А даже если и был, то на камеру я точно говорить об этом не стал бы. Я бы тогда пошел к главному тренеру и мы вместе разобрались бы, что и как делать. Все нормально, честное слово».

«Я рад, как мы победили Кривбасс, и теперь с хорошим настроением готовимся к Шахтеру», – сказал Ярмоленко.

Динамо дважды кряду сыграет против Шахтера – в Кубке Украины и УПЛ.

По теме:
Александр КОЗЛОВ: «Дебют за первую команду – большое достижение для меня»
Олег ИЛЬИН: «До пропущенного мяча игра была равной»
Экс-игрок Динамо: «Это сейчас необходимо для психологии Динамо»
Динамо Киев Андрей Ярмоленко Александр Шовковский Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: FootballHub
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Последний шанс. Клуб УПЛ может в ближайшее время сменить тренера
Футбол | 27 октября 2025, 14:49 0
Последний шанс. Клуб УПЛ может в ближайшее время сменить тренера
Последний шанс. Клуб УПЛ может в ближайшее время сменить тренера

Похоже, что у руководства «Карпат» лопнуло терпение

Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка
Футбол | 27 октября 2025, 06:32 13
Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка
Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка

Украинец получил красную карточку

Чисора назвал причину поражения Паркера в бою с Уордли
Бокс | 27.10.2025, 08:05
Чисора назвал причину поражения Паркера в бою с Уордли
Чисора назвал причину поражения Паркера в бою с Уордли
Олег САЛЕНКО: «Вернулся Ярмоленко, и все стало на свои места»
Футбол | 27.10.2025, 09:34
Олег САЛЕНКО: «Вернулся Ярмоленко, и все стало на свои места»
Олег САЛЕНКО: «Вернулся Ярмоленко, и все стало на свои места»
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
Футбол | 26.10.2025, 19:57
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Max123
Шовковський назвав його Ярмолою? )
Ответить
0
Xvalenok03
Ни да, ни нет.
Не все спокойно в датском королевстве.
Ответить
0
Популярные новости
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
26.10.2025, 08:24 2
Футбол
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
26.10.2025, 05:17 5
Футбол
Он победил Трампа. Снукерист с украинскими корнями впервые выиграл титул
Он победил Трампа. Снукерист с украинскими корнями впервые выиграл титул
27.10.2025, 06:05 10
Снукер
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
26.10.2025, 08:55 22
Футбол
Дарио СРНА: «Этот человек – отвратительный урод»
Дарио СРНА: «Этот человек – отвратительный урод»
26.10.2025, 00:27 3
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Они требуют какие-то безумные и нереальные зарплаты»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Они требуют какие-то безумные и нереальные зарплаты»
26.10.2025, 09:12 5
Футбол
Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута
Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута
26.10.2025, 02:31
Бокс
Паркер объяснил, почему он проиграл нокаутом бой от Уордли
Паркер объяснил, почему он проиграл нокаутом бой от Уордли
26.10.2025, 11:09 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем