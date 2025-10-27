ЯРМОЛЕНКО о конфликте с Шовковским: «На камеру говорить не буду»

После матча против Кривбасса лидер Динамо Андрей Ярмоленко полностью не опроверг информацию о конфликте с тренером Александром Шовковским, однако публично обсуждать это не готов.

«У меня никакого конфликта нет. А даже если и был, то на камеру я точно говорить об этом не стал бы. Я бы тогда пошел к главному тренеру и мы вместе разобрались бы, что и как делать. Все нормально, честное слово».

«Я рад, как мы победили Кривбасс, и теперь с хорошим настроением готовимся к Шахтеру», – сказал Ярмоленко.

Динамо дважды кряду сыграет против Шахтера – в Кубке Украины и УПЛ.