Дешам: «Травма Мбаппе? Ситуация не ухудшилась»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал травму Килиана Мбаппе накануне матча с Исландией

Мбаппе, забивший в победном матче Франции против Азербайджана (3:0), покинул поле на 82-й минуте, после того как получил удар по лодыжке, которая уже беспокоила его в начале сбора.

«Стоило ли давать ему играть столько времени? Это всегда вопрос, над которым можно задуматься, но я много общался с Килианом, и в течение недели, перед матчем, в перерыве, во время второй половины игры... Мы не застрахованы. Ситуация не ухудшилась. Боль не усилилась, но были удары.

Перед тем как я его заменил, он получил удар именно там, где раньше болела лодыжка. Конечно, он сразу остановился. Если бы не этот удар, учитывая его форму, проблем бы не было. Футбол – это контактная игра, и, к сожалению, могут случаться травмы», – сказал Дешам в эфире Téléfoot.

Килиан пропустит следующий матч национальной команды против Исландии, который состоится в понедельник в 20:45. Футболист уже вернулся в Мадрид, где прошел обследование, которое дало обнадеживающие результаты.

Кроме того, в мадридском «Реале» уверяют, что у Мбаппе нет серьезной травмы. Он сможет тренироваться с командой на следующей неделе и будет иметь примерно 3 дня отдыха, чтобы избежать повторного удара в то же место.

Сборная Франции в квалификации чемпионата мира 2026 выступает в одной группе с Украиной, где занимает первое место, выиграв все 3 матча.