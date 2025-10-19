Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»

Легендарный французский футболист и экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан назвал лучшего футболиста, с которым когда-то играл вместе.

«Я всегда говорю, что бразилец Роналдо – лучший футболист. То, что он делал на поле, было великолепно, но на тренировках он делал действительно невероятные вещи. Это был настоящий футбол. То, что Феномен делал на поле, было чем-то фантастическим», – сказал Зидан.

Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан назвал своего футбольного кумира. Француз выделил уругвайца Энцо Франческоли.