Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
Зинедин – о Роналдо
Легендарный французский футболист и экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан назвал лучшего футболиста, с которым когда-то играл вместе.
«Я всегда говорю, что бразилец Роналдо – лучший футболист. То, что он делал на поле, было великолепно, но на тренировках он делал действительно невероятные вещи. Это был настоящий футбол. То, что Феномен делал на поле, было чем-то фантастическим», – сказал Зидан.
Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан назвал своего футбольного кумира. Француз выделил уругвайца Энцо Франческоли.
