Чемпионат мира
14 октября 2025, 00:07
САБО: «Он очень нужен сборной Украины. Это прекрасный футболист»

Бывший тренер – о Руслане Малиновском

УАФ. Йожеф Сабо

Бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мыслями о хавбеке «Дженоа» Руслане Малиновском.

«Помните, я говорил, что Малиновский очень нужен сборной Украины и прекрасно, что вернулся в игру. Это прекрасный футболист и сейчас он в хорошей физической форме. В полузащите Руслан отрабатывает от и до. У него прекрасная левая нога, видение поля и в отборе он хорош. Что еще нужно?», – отметил Сабо.

Ранее бывший тренер и игрок «Динамо» Йожеф Сабо отреагировал на ухудшение отношений между наставником киевлян Александром Шовковским и вингером Андреем Ярмоленко.

Йожеф Сабо Руслан Малиновский сборная Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: BLIK
