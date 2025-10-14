САБО: «Он очень нужен сборной Украины. Это прекрасный футболист»
Бывший тренер – о Руслане Малиновском
Бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мыслями о хавбеке «Дженоа» Руслане Малиновском.
«Помните, я говорил, что Малиновский очень нужен сборной Украины и прекрасно, что вернулся в игру. Это прекрасный футболист и сейчас он в хорошей физической форме. В полузащите Руслан отрабатывает от и до. У него прекрасная левая нога, видение поля и в отборе он хорош. Что еще нужно?», – отметил Сабо.
Ранее бывший тренер и игрок «Динамо» Йожеф Сабо отреагировал на ухудшение отношений между наставником киевлян Александром Шовковским и вингером Андреем Ярмоленко.
