Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Совершенство, превращенное в игрока». Реакция фанов на гол Малиновского
Италия
09 декабря 2025, 15:22 |
422
0

«Совершенство, превращенное в игрока». Реакция фанов на гол Малиновского

Украинский легионер «Дженоа» забил в матче Серии А с «Удинезе»

09 декабря 2025, 15:22 |
422
0
«Совершенство, превращенное в игрока». Реакция фанов на гол Малиновского
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 14-го тура итальянской Серии А «Дженоа» на выезде со счетом 2:1 обыграл «Удинезе». Счет в матче ударом с пенальти открыл украинский легионер «Дженоа» Руслан Малиновский.

При этом Малиновский снял проклятие с «Дженоа». Команда не забивала пенальти 582 дня.

Болельщики «Дженоа» рады победе. Они по достоинству оценили вклад Малиновского в успех команды.

𝔍𝔬𝔰𝔥: Удар Малиновского зажег «Дженоа» – посмотрим, как они полетят!

DC: О голе Малиновского в ворота «Удинезе». Блестящее завершение тайма вывело «Дженоа» вперёд перед перерывом. Он демонстрирует своё умение появляться в нужный момент.

fraa_rossi__: Тот, кто наконец-то забивает пенальти.

albertocummaro: Спасибо тебе, великий воин.

kekko.ciara98: Руслан вернулся.

fabry_cioffi: Совершенство, превращенное в игрока.

lucabike27: «Дженоа» не умеет забивать пенальти, но Руслан этого не знает и всё равно забивает.

По теме:
Волк вернулся. Довбик частично тренировался с основной группой Ромы
МАЛИНОВСКИЙ: «582 дня без забитого пенальти? Надеюсь, сломал проклятие»
ВИДЕО. Команда Джилардино проиграла дома и обосновалась в зоне вылета
Удинезе Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский реакция болельщиков
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛНЗ, Шахтер, Полесье. Таблица УПЛ после первого круга выглядит необычно
Футбол | 09 декабря 2025, 06:23 12
ЛНЗ, Шахтер, Полесье. Таблица УПЛ после первого круга выглядит необычно
ЛНЗ, Шахтер, Полесье. Таблица УПЛ после первого круга выглядит необычно

В последнем матче 15-го тура состоялась битва аутсайдеров

В одни ворота. Сборная Бразилии стала чемпионом мира по футзалу
Футзал | 08 декабря 2025, 14:34 0
В одни ворота. Сборная Бразилии стала чемпионом мира по футзалу
В одни ворота. Сборная Бразилии стала чемпионом мира по футзалу

В финале бразильские футзалистки обыграли Португалию

ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ наказал Верес и Колос после матчей Премьер-лиги
Футбол | 09.12.2025, 13:47
ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ наказал Верес и Колос после матчей Премьер-лиги
ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ наказал Верес и Колос после матчей Премьер-лиги
Стало известно, кого Суркис видит главным тренером Динамо
Футбол | 09.12.2025, 07:54
Стало известно, кого Суркис видит главным тренером Динамо
Стало известно, кого Суркис видит главным тренером Динамо
В Динамо приедет футболист, которым интересовался Челси
Футбол | 08.12.2025, 14:46
В Динамо приедет футболист, которым интересовался Челси
В Динамо приедет футболист, которым интересовался Челси
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. За что Андриевский и Ротань получили красные в матче Рух – Полесье
ВИДЕО. За что Андриевский и Ротань получили красные в матче Рух – Полесье
07.12.2025, 20:24 7
Футбол
Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо
Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо
08.12.2025, 09:13 36
Футбол
Динамо оформило подписание украинского вратаря
Динамо оформило подписание украинского вратаря
08.12.2025, 07:40 4
Футбол
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
08.12.2025, 10:46 16
Футбол
Дома стены не помогли. Определен победитель чемпионата мира 2025 по socca
Дома стены не помогли. Определен победитель чемпионата мира 2025 по socca
08.12.2025, 06:47
Другие виды
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
07.12.2025, 08:57 10
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины открыла турнир победой в овертайме
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины открыла турнир победой в овертайме
07.12.2025, 22:56 12
Хоккей
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
09.12.2025, 00:10 15
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем