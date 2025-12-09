«Совершенство, превращенное в игрока». Реакция фанов на гол Малиновского

В матче 14-го тура итальянской Серии А «Дженоа» на выезде со счетом 2:1 обыграл «Удинезе». Счет в матче ударом с пенальти открыл украинский легионер «Дженоа» Руслан Малиновский.

При этом Малиновский снял проклятие с «Дженоа». Команда не забивала пенальти 582 дня.

Болельщики «Дженоа» рады победе. Они по достоинству оценили вклад Малиновского в успех команды.

𝔍𝔬𝔰𝔥: Удар Малиновского зажег «Дженоа» – посмотрим, как они полетят!

DC: О голе Малиновского в ворота «Удинезе». Блестящее завершение тайма вывело «Дженоа» вперёд перед перерывом. Он демонстрирует своё умение появляться в нужный момент.

fraa_rossi__: Тот, кто наконец-то забивает пенальти.

albertocummaro: Спасибо тебе, великий воин.

kekko.ciara98: Руслан вернулся.

fabry_cioffi: Совершенство, превращенное в игрока.

lucabike27: «Дженоа» не умеет забивать пенальти, но Руслан этого не знает и всё равно забивает.