Первый турнир за 1.5 месяца: Надежда Киченок выступит на WTA 250 в Осаке

Украинская теннисистка Надежда Киченок сыграет в парном разряде хардового турнира WTA 250 в Осаке, Япония.

Надежда выступит в одном тандеме с японкой Макото Ниномией. В первом раунде украинско-японская пара выйдет на корт против Джулианы Олмос (Мексика) и Алдилы Сутджиади (Индонезия), которые посеяны под четвертым номером.

Для Киченок это будет первый турнир с US Open 2025 – 28 августа Надежда и ее на тот момент напарница Сутджиади проиграли Катерине Синяковой и Тейлор Таунсенд на старте мейджора в Нью-Йорке.

Надежда и Макото проведут третий совместный турнир в 2025 году. На предыдущих двух они выигрывали трофеи – WTA 250 в Гамбурге и WTA 250 в Праге (за две недели подряд).

Встреча Киченок / Ниномия – Олмос / Сутджиади запланирована на 13 октября и начнется ориентировочно в 10:00 по Киеву.

Надежда – единственная представительница Украины в Осаке как в парном, так и одиночном разрядах.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА ПАРНОГО РАЗРЯДА В ОСАКЕ