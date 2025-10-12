Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Первый турнир за 1.5 месяца: Надежда Киченок выступит на WTA 250 в Осаке
WTA
12 октября 2025, 17:16 |
67
0

Украинка заявлена в парном разряде в одном тандеме с Макото Ниномией

Instagram. Надежда Киченок и Макото Ниномия

Украинская теннисистка Надежда Киченок сыграет в парном разряде хардового турнира WTA 250 в Осаке, Япония.

Надежда выступит в одном тандеме с японкой Макото Ниномией. В первом раунде украинско-японская пара выйдет на корт против Джулианы Олмос (Мексика) и Алдилы Сутджиади (Индонезия), которые посеяны под четвертым номером.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Для Киченок это будет первый турнир с US Open 2025 – 28 августа Надежда и ее на тот момент напарница Сутджиади проиграли Катерине Синяковой и Тейлор Таунсенд на старте мейджора в Нью-Йорке.

Надежда и Макото проведут третий совместный турнир в 2025 году. На предыдущих двух они выигрывали трофеи – WTA 250 в Гамбурге и WTA 250 в Праге (за две недели подряд).

Встреча Киченок / Ниномия – Олмос / Сутджиади запланирована на 13 октября и начнется ориентировочно в 10:00 по Киеву.

Надежда – единственная представительница Украины в Осаке как в парном, так и одиночном разрядах.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА ПАРНОГО РАЗРЯДА В ОСАКЕ

Макото Ниномия Надежда Киченок WTA Осака Джулиана Олмос Алдила Сутджиади
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
