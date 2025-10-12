Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Игрок сборной Исландии: «Это неслыханно. Я никогда раньше такого не видел»
Чемпионат мира
12 октября 2025, 15:57 | Обновлено 12 октября 2025, 16:21
1439
3

Исак Йоуганессон – о матче с Украиной

Getty Images/Global Images Ukraine. Исак Йоуганессон

Полузащитник сборной Исландии Исак Йоуганессон поделился мыслями о поражении в матче отборочного этапа чемпионата мира-2026 против национальной команды Украины (3:5).

«Мне плохо. На поле я чувствовал себя очень хорошо большую часть матча. Я думал, что мы контролируем игру, но допустили ошибки и позволили им забить.

Их коэффициент xG был на уровне 0,6, но они забили пять голов. Это просто неслыханно, но все именно так. Я никогда раньше не видел, чтобы команда забила пять голов при таком низком xG. Но это футбол», – цитирует Йоуганессона fotbolti.net.

Ранее сообщалось, что перед матчем с Украиной форвард национальной команды Исландии Арнар Харальдссон заявил, что они разорвут соперников на куски.

По теме:
Украинские арбитры будут работать на поединке квалификации ЧМ 2026
Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 12 октября. Смотреть онлайн LIVE
ГАТТУЗО: «Если бы не инцидент с Доннаруммой, мы бы не говорили об ошибках»
сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу инсайд
Galex Box
непонятно как они это считают. если из ударов, то один только удар Гуцуляка должен был быть поболее, чем 0,6. 
учитывая как часто хG расходится с тем. что на поле, есть подозрение что в нем в принципе мало смысла. я конечно не делал статистических расчетов, чисто субъективно, иногда поглядываю когда смотрю статистику матча - редко бывает чтобы хотя бы близко сходилось к счету - реже чем 25%, это если на основе опроса проведенного среди меня. 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Весняна Сова
Они помешаны на этом  xg. Клоуны
Ответить
0
