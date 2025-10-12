Игрок сборной Исландии: «Это неслыханно. Я никогда раньше такого не видел»
Исак Йоуганессон – о матче с Украиной
Полузащитник сборной Исландии Исак Йоуганессон поделился мыслями о поражении в матче отборочного этапа чемпионата мира-2026 против национальной команды Украины (3:5).
«Мне плохо. На поле я чувствовал себя очень хорошо большую часть матча. Я думал, что мы контролируем игру, но допустили ошибки и позволили им забить.
Их коэффициент xG был на уровне 0,6, но они забили пять голов. Это просто неслыханно, но все именно так. Я никогда раньше не видел, чтобы команда забила пять голов при таком низком xG. Но это футбол», – цитирует Йоуганессона fotbolti.net.
Ранее сообщалось, что перед матчем с Украиной форвард национальной команды Исландии Арнар Харальдссон заявил, что они разорвут соперников на куски.
учитывая как часто хG расходится с тем. что на поле, есть подозрение что в нем в принципе мало смысла. я конечно не делал статистических расчетов, чисто субъективно, иногда поглядываю когда смотрю статистику матча - редко бывает чтобы хотя бы близко сходилось к счету - реже чем 25%, это если на основе опроса проведенного среди меня.