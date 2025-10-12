Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Килиан МБАППЕ: «Он всегда был моим образцом для подражания, примером»
12 октября 2025, 17:23
Килиан МБАППЕ: «Он всегда был моим образцом для подражания, примером»

Нападающий «Реала» высказался о легендарном португальце

Килиан МБАППЕ: «Он всегда был моим образцом для подражания, примером»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о португальском форварде саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду:

«Криштиану Роналду всегда был для меня образцом для подражания, примером. Мне повезло с ним общаться, он дает мне советы, он помогает мне... Он – номер один. Он – символ «Реала». Люди до сих пор мечтают и говорят о Криштиану».

Ранее Килиан Мбаппе получил травму в матче за национальную сборную Франции, но, по результатам медицинского осмотра, она не помешает игроку принять участие в следующем матче «Реала».

