Килиан МБАППЕ: «Он всегда был моим образцом для подражания, примером»
Нападающий «Реала» высказался о легендарном португальце
Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о португальском форварде саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду:
«Криштиану Роналду всегда был для меня образцом для подражания, примером. Мне повезло с ним общаться, он дает мне советы, он помогает мне... Он – номер один. Он – символ «Реала». Люди до сих пор мечтают и говорят о Криштиану».
Ранее Килиан Мбаппе получил травму в матче за национальную сборную Франции, но, по результатам медицинского осмотра, она не помешает игроку принять участие в следующем матче «Реала».
