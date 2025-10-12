Килиан МБАППЕ: «Он всегда был моим образцом для подражания, примером»

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о португальском форварде саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду:

«Криштиану Роналду всегда был для меня образцом для подражания, примером. Мне повезло с ним общаться, он дает мне советы, он помогает мне... Он – номер один. Он – символ «Реала». Люди до сих пор мечтают и говорят о Криштиану».

Ранее Килиан Мбаппе получил травму в матче за национальную сборную Франции, но, по результатам медицинского осмотра, она не помешает игроку принять участие в следующем матче «Реала».