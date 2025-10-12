Эксперт: «Этот игрок – наследник Мудрика в сборной Украины»
Виктор Вацко высоко оценил Назара Волошина
Футбольный комментатор и блогер Виктор Вацко оценил игру вингера сборной Украины Назара Волошина в матче отбора к чемпионату мира 2026 против Исландии (5:3):
«Волошин вышел и показал, что он может быть опцией для сборной. По своему стилю и профилю Назар является преемником Мудрика.
Он может быть полезен для сборной, особенно там, где есть пространство. Волошин очень круто вошел в игру в первом тайме. Он еще раз напомнил, насколько важна скорость в современном футболе.
Назар создал два гола и мог забивать сам, когда Ванат выводил его один на один, но там выручил вратарь».
